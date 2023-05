L’ex giocatore della Juventus Giorgio Chiellini dopo il match di Europa League fra Siviglia e Juventus è stato intervistato da Sky Sport. I bianconeri sono stati sconfitti per 2 a 1 dopo i tempi supplementari e non si giocheranno la competizione in finale. Il giocatore dei Los Angeles Fc ha parlato di mercato invitando la società bianconera a considerare la permanenza di Adrien Rabiot, uno dei migliori nel match contro la squadra spagnola.

Giorgio Chiellini ha suggerito alla Juventus di prolungare il contratto di Rabiot

''Mi sento di spendere due parole per un giocatore che anche oggi ha dimostrato di essere di un’altra categoria, la Juventus deve cercar di trattenerlo in tutti i modi.

Parlo di Rabiot''. Queste le dichiarazioni di Giorgio Chiellini in una recente intervista a Sky Sport dopo Siviglia-Juventus. Il difensore ha elogiato le prestazioni di Rabiot, affermando che il centrocampista ha trascinato la squadra in lungo e in largo. Ha definito Rabiot un leader e un trascinatore, sottolineando che non si tratta solo di parole, ma di fatti concreti. Nonostante sia un giocatore che non si esprime molto verbalmente, Rabiot dimostra sul campo di essere un punto di riferimento per la squadra, grazie alle sue azioni e alla sua determinazione. Le parole di Chiellini mettono in evidenza l'importanza di Rabiot per la Juventus e suggeriscono che la società bianconera dovrebbe cercare di prolungare il contratto del giocatore.

La sua leadership e la sua capacità di trascinare la squadra possono risultare fondamentali per il successo della Juventus in futuro.

Il centrocampista Rabiot è arrivato a parametro zero dal Paris Saint Germain nel 2019

Il giocatore Adrien Rabiot, che è arrivato alla Juventus nel 2019, si è gradualmente affermato come un elemento chiave nel centrocampo della squadra.

Le sue prestazioni costanti e la sua influenza sul gioco sono diventate sempre più evidenti, e ora Giorgio Chiellini ha voluto sottolineare l'importanza di Rabiot per la squadra bianconera. Sarà interessante vedere come la Juventus gestirà la situazione di Rabiot e se riuscirà a trattenerlo nonostante l'interesse di altri club.

Ciò che è certo è che, secondo le parole di Chiellini, Rabiot è un giocatore di grande valore e importanza per la Juventus, un elemento che merita di essere preservato e valorizzato nella squadra. Il centrocampista è seguito attualmente da diverse società. Si parla soprattutto del Manchester United, che potrebbe garantirgli un ingaggio da almeno 10 milioni di euro a stagione e probabilmente anche un bonus alla firma dell'intesa contrattuale con la società inglese. La permanenza del francese potrebbe dipendere dalla qualificazione in Champions League della società bianconera.