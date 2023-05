Inter e Juventus sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino le prestazioni di di Rasmus Hojlund dell'Atalanta per rinforzare l'attacco. Per quanto riguarda la difesa potrebbe essere richiamato Lorenzo Pirola, in prestito con diritto di riscatto nella Salernitana. Marcelo Brozovic potrebbe invece essere inserito nello scambio che potrebbe portare Franck Kessie alla Pinetina. I bianconeri sarebbero intenzionati ad ingaggiare Kalidou Koulibaly che non sta avendo un ottimo rendimento con il Chelsea.

Sensi o Fabbian per arrivare al danese Hojlund

L'Inter sarebbe sulle tracce di Hojlund dell'Atalanta. Il calciatore interesserebbe per rinforzare il reparto qualora Romelu Lukaku dovesse non rinnovare il prestito alla Pinetina. Il calciatore danese avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro e sarebbe un serio obiettivo in quanto Edin Dzeko ha il contratto in scadenza a giugno e Joaquin Correa potrebbe essere ceduto all'estero. La società meneghina potrebbe decidere di proporre nell'affare il cartellino di Stefano Sensi, ora al Monza, o quello del giovane Giovanni Fabbian, in prestito alla Reggina di Filippo Inzaghi. L'Atalanta sarebbe da tempo molto interessata al centrocampista che si è messo in mostra coni calabresi.

In uscita potrebbe esserci anche Marcelo Brozovic che interesserebbe al Barcellona. I catalani lo vorrebbero da gennaio e potrebbero mettere sul piatto uno scambio alla pari con Kessie, da sempre stimato da Piero Ausilio.

Pirola potrebbe approdare alla Pinetina

L'Inter potrebbe decidere di richiamare Pirola. Il centrale sta evidenziando prestazioni molto positive sotto la guida di Sousa.

I granata detengono il diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro ma i nerazzurri, se vorranno ricomprarlo, possono procedere versando 8 milioni di euro visto che il diritto di recompra è fissato a 13 milioni di euro. Il calciatore potrebbe ritornare in vista dei possibili addii di Milan Skriniar e Stefan De Vrij che non hanno ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno.

Pirola piacerebbe molto anche alla Roma di Josè Mourinho.

Koulibaly potrebbe ritornare in Italia nella prossima estate

La Juventus, invece, sarebbe molto attenta alle prestazioni di Koulibaly. Il centrale, che si è trasferito nel Chelsea nella scorsa estate, non ha avuto il rendimento sperato e potrebbe decidere di lasciare Londra nella prossima sessione estiva di mercato. La sua valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro masi potrebbe ingaggiare con un prestito con diritto di riscatto.L'unico problema potrebbe essere quello relativo all'alto ingaggio che percepisce in Premier League. Sulle sue tracce ci sarebbe anche l'Inter, sotto consiglio di Giuseppe Marotta.