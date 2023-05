6':

5': Esposito gira per Bourabia che vede Nzola, Tomori lo ferma con freddezza e prova a far giocare i suoi

4': Bourabia lancia in profondità per Gyasi che controlla la palla con il braccio e Doveri ferma prontamente il gioco

3': Kjær prova a lanciare in profondità Rebic, la palla è buona ma di qualche metro troppo avanzata e finisce tra le mani del portiere di casa

2': Origi riceve palla sulla sinistra e si invola alla ricerca del fondo Wiśniewski lo ferma in fallo laterale

1': Dragowski riceve palla e lancia lungo per Gyasi che cerca Nzola, ma la palla è di Tomori

Fischio d'inizio: Il Milan avvia la partita con la divisa rossonera di casa, ma pantaloncini e calzettoni bianchi, la squadra di Pioli attacca da destra verso sinistra.

Ore 17:59 - Si conclude il cerimoniale della Lega Serie A , foto di rito ed è tutto pronto per il fischio d'inizio

Ore 17:55 - Scendono in campo le due squadre con Doveri che guida i capitani di Spezia e Milan

Ore 17:45 - Le squadre tornano negli spogliatoi a ricevere gli ultimi ordini pre partita

Spezia - Milan le formazioni ufficiali:

Spezia (4-3-3): Drągowski; Amian, Ampadu, Wiśniewski, Nikolaou; Esposito, Ekdal, Bourabia; Reca, Nzola, Gyasi.

In panchina: Marchetti, Zoet; Caldara, Ferrer; Cipot, Kovalenko, Żurkowski; Krollis, Shomurodov, Verde. Allenatore: Semplici.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Díaz, Origi; Rebić.

In panchina: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Calabria, Gabbia; Adli, Bakayoko, Vranckx; De Ketelaere, Giroud. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

Your AC Milan side to take on Spezia 📋#SpeziaMilan #SempreMilan

Brought to you by @Sorare pic.twitter.com/cDMd81LwGT — AC Milan (@acmilan) May 13, 2023

Vietato sbagliare. Lo Spezia ospita il Milan con l'obbligo di trovare i 3 punti che la terrebbero agganciata al treno salvezza, in attesa del Verona, ma anche il Milan ha bisogno di punti preziosi in vista del rush finale Champions League.

Rossoneri che dopo aver perso all'andata delle semifinali della massima competizione europea, si trovano a dover rispondere al campionato. Mister Stefano Pioli dovrà fare a meno di Leao ancora fuori per infortunio e di Ismael Bennacer, per lui la stagione è finita a San Siro lo scorso mercoledì. Turno di riposo per Giroud, l'attacco dovrebbe essere guidato da Origi con De Ketelaere trequartista.

Lo Spezia ha spesso messo in difficoltà il Milan e l'autore del gol della scorsa stagione, Agudelo, sarà assente per squalifica, così come Bastoni per infortunio, ma Zurkowski torna a disposizione degli spezzini. Nel caso in cui lo Spezia non dovesse portare a casa i 3 punti, ci sarebbe una Salernitana ben contenta che potrebbe festeggiare in anticipo la seconda salvezza consecutiva. L'arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1.

Spezia i convocati di Semplici per la sfida con il Milan

Portieri:Zoet, Marchetti, Dragowski.

Difensori: Ampadu, Reca, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou, Wisniewski.

Centrocampisti: Bourabia, Ekdal, Kovalenko, Esposito, Cipot, Zurkowski.

Attaccanti: Verde, Gyasi, Shomurodov, Nzola, Krollis.

Spezia Milan le quote e il pronostico dell'incontro

L'obbligatorietà della vittoria tiene le quote molto interessanti dato che la vittoria dei padroni di casa è data a 4,50 con il pareggio a 3,5 mentre la vittoria per il Milan a 1,87 non sarebbe molto gratificante per chi investe nelle quote scommesse. La quota GOL a 1,82 e la NOGOL a 1,90 assieme ad un altra giocata come OVER 2,5 a 2 potrebbero essere più soddisfacente, con l'OVER 3,5 a 3,4 che non escluderebbe grossi colpi. 0-1 è il risultato esatto con la quota più bassa a 6,50 seguito dal 1-1 che si assesta a 7 e dal 0-2 a 9.

Il primo tempo con il Milan in vantaggio viene pagato 2,5 volte la posta giocata. Il giocatore con la quota più bassa di realizzazione è Olivier Giroud a 4,75 seguito da Ante Rebic e Divock Origi a 7.