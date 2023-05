Poche ore ancora dopo di che Juventus e Roma scenderanno in campo per giocare il match d'andata delle semifinali di Europa League. In ballo la finalissima in programma il 31 maggio prossimo alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria. Momenti differenti per le due compagini: la Roma ha a che fare con una lunga girandola di infortuni che l'hanno privata nelle ultime settimane a vario titolo di Paulo Dybala, Chris Smalling e Georginio Gregion Emile Wijnaldum, i bianconeri invece, reduci da due vittorie di fila in Serie A e soprattutto dal successo ottenuto in trasferta ai danni dell'Atalanta, possono contare sull'intera rosa eccezion fatta per Bremer (per lui un piccolo affaticamento muscolare) e Mattia De Sciglio, che a causa della rottura del crociato ha chiuso anticipatamente la stagione.

Juventus, le probabile formazione contro il Siviglia

Sei vittorie della competizione bastano e avanzano per far comprendere alla Juventus la caratura dell'avversario che avrà davanti. Ne sa qualcosa anche l'Inter, che qualche anno fa perse proprio la finale di Europa League ai danni della compagine spagnola, che questa sera tenterà di fare male (di nuovo) ad una squadra italiana. Inutile dire come la Juventus non possa fallire: considerata la quasi certa penalizzazione in campionato, i bianconeri hanno a disposizione praticamente solo l'Europa League per centrare l'accesso alla prossima Champions League. Come affronterà dunque il match Massimiliano Allegri?

Partendo dalla difesa, uno fra Bonucci e Gatti rimpiazzerà l'infortunato Bremer, centrocampo quasi certamente come da tradizione a 5, con Cuadrado e Kostic larghi e Miretti, Locatelli e Rabiot interni.

Non è ancora chiaro se giocherà invece Fagioli, nel caso prenderebbe il posto di Miretti che andrebbe dunque ad accomodarsi in panchina. Duo d'attacco quasi certamente composto da Di Maria e Vlahovic, in ottima forma dopo le due reti consecutive contro Lecce ed Atalanta.

JUVENTUS (3-5-1-1), probabile formazione: Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.

All. Allegri

Roma, le probabile formazione contro il Bayer Leverkusen

Discorso diverso per la Roma, i cui infortuni delle ultime settimane (uniti alla recente sconfitta in campionato contro l'Inter) sembrano aver tolto certezze all'ambiente. Per questa gara Mourinho sembra comunque intenzionato a rischiare dall'inizio Paulo Dybala, che nello spezzone di gara giocato contro l'Inter è parso comunque dolorante e dunque non ancora in forma dopo l'ultimo infortunio stagionale.

Davanti accanto a lui Pellegrini, l'uomo più in condizione dei giallorossi, dietro invece dovrebbe essere Cristante a rimpiazzare l'assente Smalling.

ROMA (3-4-1-2), probabile formazione: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Matic, Bove, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho