Juventus e Inter iniziano già programmare la prossima stagione. I bianconeri da ormai diversi giorni vengono accostati a Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo. L'attuale dirigente del Napoli potrebbe decidere di portare a Torino Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. I nerazzurri, che vedranno partire a parametro zero Milan Skriniar, potrebbero puntare in difesa su Samuel Umtiti del Barcellona.

Juventus, ipotesi Giuntoli con l'idea Milinkovic Savic

La Juventus potrebbe decidere di puntare su Cristiano Giuntoli come direttore sportivo: si tratta dell'uomo mercato attuale del Napoli (i partenopei a quel punto potrebbero ingaggiare Pietro Accardi dell'Empoli come suo sostituto).

A livello di mercato la Juve potrebbe tentare l'assalto a Sergej Milinkovic Savic della Lazio. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione di circa 60 milioni di euro. I bianconeri potrebbero cercare uno "sconto" facendo leva sul fatto che difficilmente Claudio Lotito vorrà perderlo a parametro zero l'anno seguente. La società piemontese potrebbe offrire al giocatore un contratto quadriennale da circa 5 milioni di euro all'anno.

La Juventus potrebbe alleggerire il proprio monte ingaggi decidendo di non rinnovare i contratti in scadenza a giugno con Adrien Rabiot, Alex Sandro e Juan Cuadrado. Per far cassa potrebbe anche cedere i cartellini di Leonardo Bonucci, Dusan Vlahovic, Daniele Rugani e di calciatori già in prestito come Filippo Ranocchia.

Inter, idea Umtiti per il post Skriniar

L'Inter, invece, per il dopo Skriniar, che andrà al Psg a parametro zero, potrebbe decidere di ingaggiare Samuel Umtiti, ora in prestito al Lecce ma di proprietà del Barcellona. Il classe '93 ha il contratto in scadenza nel 2024 coi blaugrana.

Oltre al centrale francese, i nerazzurri starebbero sondando Clement Lenglet del Tottenham, ma anche Chris Smalling: il centrale della Roma ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe decidere di non rinnovare.

Proseguirebbero anche i contatti con il Chelsea per Trevoch Chalobah, già accostato ai milanesi nella scorsa sessione di mercato estiva.

Fra i giocatori già in rosa i nerazzurri dovranno decidere il futuro di Stefan De Vrij, che ha il contratto in scadenza a giugno e non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo: il club gli vorrebbe offrire un annuale (con possibilità di allungare per un altro anno), mentre l'ex Lazio chiederebbe almeno un biennale.