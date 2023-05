Per la Juventus è arrivata una cocente delusione in Europa League: la squadra non è riuscita a raggiungere la finale. I bianconeri nella semifinale di ritorno a Siviglia erano passati in vantaggio grazie a Dusan Vlahovic, prima del sorpasso firmato Suso e Lamela, con il 2-1 finale dopo i supplementari.

Al termine della partita Alessandro Del Piero, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il bilancio della stagione bianconera: "Ci sono anni transitori, questo è uno di quelli, ma i giocatori hanno dimostrato di amare questa squadra".

Il bilancio stagionale da parte di Del Piero

Per la Juventus, quella che si sta per concludere, è stata una stagione strana e difficile da affrontare. I cambi societari e le vicende extracalcistiche hanno inevitabilmente influito sul rendimento della squadra.

Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi hanno fatto di tutto per cercare di rimanere concentrati sul campo, anche se non è stato facile. Di questo ha parlato anche Alessandro Del Piero: "Per quello che è accaduto fuori, li ha portati in una stagione folkloristica - per dirla alla Allegri - dove comunque hanno fatto bene".

Anche secondo Pinturicchio quindi le vicende extracalcistiche hanno inevitabilmente condizionato la stagione della Juventus, .a la mentalità del club bianconero resta quella di voler vincere.

Inoltre Del Piero ha voluto elogiare Wojciech Szczesny, il quale ha fatto riferimento proprio al Dna vincente della Vecchia Signora: "Szczesny è lì da abbastanza tempo e ha capito subito quella che è la mentalità di questo club - ha detto Del Piero dagli studi di Sky Sport - e deve in qualche modo puntare a raccogliere qualche trofeo".

Adesso si pensa al campionato

La Juventus, adesso, dovrà lasciarsi alle spalle la delusione per l'eliminazione dall'Europa League per concentrarsi sulle ultime tre partite di campionato. Anche se sulla testa dei bianconeri pende l'imminente sentenza della Corte Federale di appello in merito alla questione plusvalenze, che arriverà lunedì 22 maggio.

In quella occasione si saprà se arriverà una nuova penalizzazione e di quanti punti sarà. Dunque, la partecipazione alla prossima Champions League della Juventus resta in bilico.

Come ha spiegato lo stesso Del Piero l'avvio di stagione è stato al di sotto delle aspettative: "La prima fase della Champions è stata molto deludente". In ogni caso, in queste settimane, la squadra ha saputo compattarsi nonostante le tante difficoltà.