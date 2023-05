La Juventus, nelle prossime settimane, dovrà iniziare a risolvere le questioni legate ai rinnovi di contratto. Tra i calciatori in scadenza a fine giugno c'è anche Adrien Rabiot.

Della possibile permanenza del francese alla Juventus ha parlato l'ex calciatore Benoît Cauet a TVplay: "Rabiot è legato a quello che farà la Juventus. Secondo me vuole restare, ma punta a giocare la Champions League".

Resta da capire se la Juventus riuscirà a qualificarsi o meno alla prossima Champions. Infatti, la squadra momentaneamente è seconda in classifica di Serie A, ma resta appesa alle vicende giudiziarie, in particolare alla questione legata alle plusvalenze.

Lunedì 22 maggio ci sarà la nuova udienza davanti alla Corte Federale d'appello e probabilmente arriverà una nuova penalizzazione, la cui entità è al momento ignota.

Il futuro di Rabiot

Una delle questioni che la Juventus dovrà risolvere è legata alla scadenza di contratto di alcuni giocatori. Infatti, Juan Cuadrado, Angel Di Maria, Alex Sandro e Adrien Rabiot sono in scadenza al 30 giugno. Il numero 12 brasiliano va verso il rinnovo, mentre per gli altri giocatori sarebbero aperti dei dialoghi tra la società e i rispettivi procuratori. In particolare per Rabiot il futuro dovrebbe passare dalla qualificazione alla Champions League, come ha rivelato Benoît Cauet.

L'ex calciatore francese ha parlato anche di un altro giocatore della Juventus, ovvero Paul Pogba: "Pogba ha avuto tanti infortuni, ha bisogno di tempo per tornare quello che era".

Per rivedere il numero 10 juventino bisognerà attendere la prossima stagione e la speranza della Juventus è che finalmente il centrocampista possa lasciarsi alle spalle i tanti infortuni. Di certo, per ora, l'umore di Pogba non è dei migliori come ha sottolineato lo stesso Cauet: "È una situazione difficile da gestire, è deluso".

Le parole di Calvo

In merito alle questioni legate ai rinnovi di contratto ha parlato anche il CFO della Juventus Francesco Calvo: "Abbiamo ancora incertezze legate al futuro, non sappiamo ancora per cosa giocheremo ma ne parliamo".

Dunque solo nelle prossime settimane si capirà qualcosa in più in merito alla questione rinnovi, ma Francesco Calvo ha lasciato trasparire della fiducia: "La fortuna è che qui si trovano tutti bene ed è facile dialogare con loro". Infine il CFO bianconero si è soffermato anche sul futuro di Massimiliano Allegri: "Non giudichiamo il suo lavoro da una partita. Ha reso facile il difficile, in una stagione tribolata".