Alessandro Del Piero, in queste ore, ha avuto modo di parlare della Juventus prima e dopo il match di Europa League contro il Siviglia terminato 1 a 1.

L'ex capitano bianconero ha analizzato sia la situazione dei singoli giocatori che della squadra parlando in particolare di Dusan Vlahovic e di quello che potrebbe essere il suo futuro: "Vlahovic può essere il numero 9 della Juventus per i prossimi dieci anni".

Pinturicchio ha poi aggiunto che per il serbo non è stato facile il passaggio da Firenze a Torino: "Fare il centravanti alla Fiorentina non è la stessa cosa di farlo alla Juve".

Del Piero analizza la prestazione della Juventus contro il Siviglia

La Juventus, nel match contro il Siviglia, ha trovato il gol del pareggio proprio all'ultimo respiro. Una rete, quella di Federico Gatti, arrivata all'ultimo secondo di recupero che potrebbe rivelarsi fondamentale per restare in corsa per la qualificazione alla finale di Budapest e anche per infondere la giusta carica e fiducia in vista del ritorno in terra spagnola.

"95 minuti perfetti per il Siviglia e 1 minuto che cambia totalmente le dinamiche della gara per la Juventus" ha dichiarato al riguardo Del Piero. Per Pinturicchio, inoltre, il gol di Federico Gatti sposta gli equilibri in vista del return match tra i bianconeri e gli andalusi: "Partiamo dall'ultimo episodio che regala molto più di una speranza.

La Juve, dopo i primi sbandamenti, ha cercato di rimettersi in carreggiata, la squadra ha sempre cercato il gol con tenacia. Ho visto una Juve che è anche stata fermata da molti falli, molti ammoniti del Siviglia e questo è un dato di fatto".

Annunciata la tournée Americana

Nonostante un finale di stagione che si appresta ad essere molto intenso tra Serie A (ci sono le ultime 4 giornate da disputare con l'incubo della penalizzazione ancora da affrontare) e appunto Europa League, i bianconeri stanno pensando già anche alla prossima stagione.

Poche ore fa il club ha infatti annunciato che questa estate la squadra andrà in America. I bianconeri saranno infatti impegnati in tre amichevoli contro Barcellona, Milan e Los Angeles. Le tre sfide si giocheranno il 22 luglio, 27 luglio e 2 agosto. La Juventus tra il 21 luglio e il 3 agosto si dividerà dunque tra San Francisco, Los Angeles e Orlando.

I tifosi bianconeri che sono in Florida e California, questa estate, avranno così la possibilità di vedere i loro beniamini.