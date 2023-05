Nelle scorse ore il giornalista sportivo Xavier Jacobelli ha parlato della Juventus e della partita giocata dai bianconeri contro il Siviglia in Europa League. Sullo stesso argomento hanno detto la loro opinione anche Ivan Zazzaroni alla trasmissione Tutti Convocati e Guido Vaciago su Tuttosport.

Juventus, Jacobelli: 'La formazione bianconera deve essere rifondata e se arrivasse Giuntoli dovrebbe puntare sui giovani'

Il giornalista sportivo Xavier Jacobelli è tornato a parlare della Juventus dopo il pareggio ottenuto all'ultimo minuto dalla squadra bianconera contro il Siviglia in Europa League.

Jacobelli, intervenuto ai microfoni di Sportitalia ha dunque evidenziato i problemi che la formazione piemontese avrebbe palesato: "Dal suo ritorno, Allegri ha cambiato 103 volte formazione. Penso che la Juve debba essere rifondata, partendo dai propri giovani forti e se dovesse arrivare Giuntoli bisognerà capire anche con quale allenatore dovrà essere fatta". Jacobelli ha poi parlato dell'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic sottolineando come l'attaccante serbo sia tormentato dai problemi dati dalla pubalgia e che il gioco poco propositivo di Massimiliano Allegri non gli permetta di esprimere il proprio potenziale. Jacobelli ha poi concluso il suo intervento evidenziando come i continui cambi di formazione che attua Allegri non aiutino Vlahovic ad avere dei riferimenti, cosa che non accadeva nella sua prima esperienza in Italia con la maglia della Fiorentina.

Zazzaroni: 'La Juventus col Siviglia è sembrata una squadra con poca personalità ed un po' usurata'

Anche il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato della Juventus e della partita giocata dalla formazione bianconera contro il Siviglia. Zazzaroni, intervenuto nella trasmissione Tutti convocati, ha dunque detto: "La Juventus di ieri sera è una squadra che ha poca personalità e un po' usurata, vedi Cuadrado e Bonucci.

Vlahovic alterna giornate top a serate come quella di ieri. Arbitraggio agghiacciante, sembra quasi che la UEFA voglia togliersi il problema Juventus subito".

Vaciago: 'Una Juventus bruttina si aggrappa a due non titolari per avere speranze nel ritorno'

Infine, anche il direttore di Tuttosport, Giuido Vaciago, ha scritto un editoriale pubblicato sul quotidiano piemontese sulla partita giocata dalla Juventus in Europa League contro il Siviglia: "Una Juve bruttina: mischia tutto e resta una speranza per il ritorno in Spagna.

La Juventus resta aggrappata a due che non sono partiti titolari in una formazione forse non azzeccatissima e in una partita che la Juventus ha giocato male, non all’altezza della serata, che richiedeva di più".