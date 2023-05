La dirigenza del Barcellona starebbe pensando ad un nuovo colpo a parametro zero per la prossima stagione; il nome nuovo di queste ore sarebbe quello di Angel Di Maria della Juventus, che terminerà il suo contratto con i bianconeri nel prossimo giugno.

L'idea del Barcellona per l'attacco del prossimo campionato: Angel Di Maria

Nell'ultimo periodo il Barcellona sembrerebbe voler ragionare sul mercato per rinforzarsi in vista della prossima stagione per cercare di tornare protagonisti soprattutto in Champions League, dopo la probabile vittoria del campionato spagnolo in questa stagione.

Per rinforzarsi nella fase offensiva, il tecnico Xavi avrebbe richiesto di ragionare su un importante investimento economico per convincere Angel Di Maria a vestire la maglia blaugrana.

L'esterno offensivo della Juventus andrà in scadenza di contratto nel prossimo giugno ed avrebbe manifestato la sua intenzione di rimanere almeno un altro anno in Europa, ma la sua permanenza in bianconero non sembrerebbe assicurata.

L'aspettativa di puntare a giocare la prossima Champions League da protagonista con la maglia del Barcellona potrebbe spingere 'Il Fideo' a spostarsi verso la Spagna nella prossima stagione, dove potrebbe incontrare anche il suo compagno di nazionale Lionel Messi.

La situazione di Di Maria e Messi al Barcellona

Un fattore che potrebbe convincere Di Maria a trasferirsi in Spagna infatti potrebbe essere anche il ritorno di Messi in terra catalana; è di qualche ora fa la notizia che il talento argentino non rinnoverà con il Paris Saint Germain e dunque tutto sembrerebbe portare ad un suo ritorno a Barcellona nella prossima stagione.

Il ritorno di Messi aprirebbe all'arrivo di Angel Di Maria, con il Barcellona che sembrerebbe intenzionato a ricreare la coppia gol che ha portato l'Argentina al trionfo mondiale in Qatar nello scorso anno.

La situazione dell'attacco della Juventus per la prossima stagione

Oltre alla delicata situazione del contratto di Angel Di Maria, la Juventus dovrà ragionare anche sul futuro di Dusan Vlahovic; il centravanti serbo non sembrerebbe aver trovato la sua forma migliore in bianconero e potrebbe pertanto finire sul mercato nella prossima estate.

Sull'attaccante ci sarebbe il forte pressing del Real Madrid, che starebbe riflettendo su un investimento sul calciatore per andare in prospettiva futura a sostituire Karim Benzema, che come indicato dall'allenatore Carlo Ancelotti, necessiterà di un sostituto all'altezza per un'alternanza nelle prossime stagioni se si vuole mantenere un livello di prestazioni importante per il centravanti algerino.