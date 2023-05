Ultimo turno infrasettimanale della stagione che vede il Milan e la cremonese sfidarsi alle ore 21 allo stadio San Siro. Per entrambe le squadre i tre punti sono obbligatori per poter sperare nei rispettivi obiettivi. Padroni di casa che puntano alla zona Champions League, mentre gli ospiti hanno bisogno di mettere preziosi punti in classifica per puntare alla salvezza. La squadra di Pioli è reduce dal pareggio strappato alla Roma all'ultimo fiato, mentre in casa il Milan ha vinto contro il Lecce. Una squadra che presenta alti e bassi, ma che nei momenti importanti, non ha mai steccato.

La lotta Champions League è sempre più serrata e allora i punti persi dal Milan anche nel pareggio contro il Bologna o con squadre di fascia inferiore fa ben sperare mister Ballardini. Pioli effettuerà un mini turnover. In attacco spazio ai due giocatori più deludenti della stagione rossonera: Divocl Origi e Charles De Ketelaere. Il belga sarà affiancato dal connazionale Alexis Saelemaekers e da Brahim Diaz. Inizia dalla panchina Rafael Leao così come Ante Rebic che molto probabilmente troverà spazio a match in corso. A centrocampo rifiata Sandro Tonali dando spazio ad Axel Vranckx. Scelte quasi obbligate in difesa dove Tomori deve scontare il turno di squalifica e allora spazio alla difesa giovane Kalulu e Thiaw con Kjær che potrebbe avere la meglio di uno dei due.

Ancora assenti Tommasi Pobega e Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri devono mantenere la concentrazione anche per il campionato perchè prima del derby di Champions League il Milan dovrà affrontare anche la Lazio. Per Ballardini invece sarà ancora out l'ex rossonero Tsadjout così come lo squalificato Quagliata. A centrocampo torna a disposizione Benassi che dovrebbe partire dalla panchina lasciano spazio ad un altro ex rossonero Soualio Maitè.

In attacco Dessers dovrebbe guidare la parte più avanzata con il terzetto alle spalle dove Okereke proverà a usare le sue doti fisiche per far male ai rossoneri. All'andata la partita finì a reti bianche aprendo la crisi della squadra di Pioli. L'arbitro dell'incontro sarà il signor Luca Pairetto della sezione CAN di Nichelino.

La squadra a disposizione di Mister Ballardini per affrontare il Milan

Portieri: Carnesecchi, Saro, Sarr.

Difensori: Aiwu, Bianchetti, Chiriches, Ferrari, Ghiglione, Lochoshvili, Sernicola, Valeri, Vasquez.

Centrocapisti: Acella, Benassi, Castagnetti, Galdames, Meité, Pickel.

Attaccanti: Afena-Gyan, Buonaiuto, Ciofani, Dessers, Okereke.

Il Milan ospita la Cremonese: le quote e il pronostico

La vittoria del Milan a 1,27 viene controbilanciata dalla vittoria degli ospiti a 12.

Il pareggio a 6 potrebbe ricordare il risultato dell'andata. La quota GOL si abbassa a 2,15 e quella NOGOL a 1,60. L'OVER 2,5 viene pagato altrettanto a 1,60 mentre l'OVER 3,5 a 2,5. Il risultato esatto con la probabilità più alta di riuscita è il 2-0 a quota 6 seguito dall'1-0 a 7,25 e dal 3-0 a 7,50 le quote poi si alzano notevolmente segno che non dovrebbero essere segnati più di 3 gol. Nonostante la partenza dalla panchina, i giocatori con la quota più bassa per la realizzazione del primo gol sono Olivier Giroud e Rafael Leao, il primo a 4,75 mentre il secondo a 5,25. A quota 16 ci sono i primi marcatori dei grigiorossi a pari quota sono: Okereke, Dessers e Ciofani.