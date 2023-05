La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Si attende l'arrivo del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli [VIDEO], che dopo otto stagioni al Napoli è pronto a fare una nuova esperienza professionale. Il nuovo dirigente avrà molto lavoro da fare soprattutto con le cessioni, anche perché potrebbe definirsi una partenza pesante in caso di mancata qualificazione alla Champions League. In un recente sondaggio lanciato da calciomercato.it è stato chiesto ai tifosi bianconeri quale fosse il giocatore da confermare in previsione della scorsa stagione.

Il più votato è stato Federico Chiesa, il centrocampista rimane uno dei più apprezzati dai sostenitori bianconeri nonostante abbia disputato una stagione non ideale.

I tifosi vogliono confermare Federico Chiesa per la stagione 2023-2024

in un recente sondaggio di calciomercato.it è stato chiesto ai tifosi quale fosse il giocatore della Juventus da confermare per la stagione 2023-2024. Quello che ha ricevuto più voti è stato Federico Chiesa, con il 53,9%. Al secondo posto troviamo Adrien Rabiot con il 23,5% dei voti. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Si parla di un possibile interesse di diverse società inglesi, fra queste il Manchester United, pronto a garantirgli un ingaggio da circa 10 milioni di euro a stagione.

Il terzo più votato è stato Angel Di Maria, altro giocatore in scadenza di contratto a giugno. L'argentino difficilmente rimarrà considerando il fatto che ha un ingaggio importante e senza Champions League difficilmente la società bianconera potrebbe garantirglielo. C'è da dire che negli ultimi mesi il rendimento di Di Maria non è stato ideale e non ha dato un contributo importante soprattutto nella semifinale di Europa League.

Il quarto più votato con il 10,4% è Dusan Vlahovic. Il giocatore piace a diverse società, si parla soprattutto del Real Madrid pronto ad investire una somma importante per il giocatore.

Il mercato della Juventus

Se per Rabiot e Di Maria la partenza sembra essere scontata per quanto riguarda Vlahovic e Chiesa molto dipenderà dalle offerte che arriveranno.

I due non sono considerati cedibili ma se dovesse arrivare per uno dei due una somma importante la Juventus potrebbe considerarla. Sono poche le certezze per la prossima stagione, fra questi i Bonucci, Danilo, Perin, Gatti, Bremer, Pogba oltre ai giovani Iling Junior, Fagioli e Soulé. Alex Sandro dovrebbe rimanere considerando che si sarebbe attivata la clausola sul rinnovo automatico dopo un totale di presenze.