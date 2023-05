Quella di giovedì 18 maggio non è stata una serata fortunata per la Juventus, che è stata eliminata dall'Europa League dal Siviglia vedendo sfumare la finale contro la Roma [VIDEO].

Inoltre la squadra di Allegri ha perso per infortunio Nicolò Fagioli. Il centrocampista numero 44, dopo uno scontro di gioco nel primo tempo, si è fatto male a un braccio e lo staff medico juventino ha capito subito la gravità del problema, chiedendo la sostituzione.

Fagioli si è procurato la rottura della clavicola e - come ha comunicato la stessa Juventus - nella giornata di sabato 20 maggio sarà operato per ridurre la frattura.

Dopo l'operazione Nicolò Fagioli comincerà la riabilitazione

Nicolò Fagioli, nel pomeriggio di questo venerdì 19 maggio, farà degli accertamenti alla clavicola e poi nella giornata di sabato 20 maggio verrà sottoposto a un intervento chirurgico. Dopodiché per il giocatore comincerà la fase di riabilitazione e di recupero. Pertanto salterà sicuramente le ultime gare stagionali dei bianconeri contro Empoli, Milan e Udinese.

Fagioli potrà quindi sfruttare la pausa estiva per rimettersi in forma e per tornare in campo per le prime giornate del campionato 2023/2024.

Lo stesso numero 44 juventino, con un post su Instagram, ha intanto parlato proprio dell'infortunio riportato in quel di Siviglia: "Non vedo l’ora di tornare presto in campo".

La squadra bianconera ora deve voltare pagina

La Juventus è tornata da Siviglia con molta delusione dopo aver perso la possibilità di raggiungere la finale di Europa League, ma ora dovrà mettersi alle spalle questo scoramento, in vista delle ultime tre giornate del campionato di Serie A e provare a voltare pagina.

A tal proposito l'attaccante serbo Dusan Vlahovic su Instagram ha scritto: "Non esiste vittoria senza sconfitta.

Non esiste rialzarsi senza essere prima caduto. Non esiste gioia senza dolore. Non esiste arrendersi, mai!".

Intanto sulla società pende la situazione legata alla questione delle plusvalenze fittizie e lunedì 22 maggio ci sarà la nuova udienza presso alla Corte Federale d'appello, quindi il club bianconero saprà se dovrà fare i conti con una nuova penalizzazione e di quale entità.

Successivamente il club dovrà anche capire che cosa succederà in merito alla "manovra stipendi". Insomma, al netto delle questioni legate al campo, si preannunciano delle settimane particolarmente incerte per la Juventus.