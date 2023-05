Secondo quanto riportato da "Sportmediaset", l'esperienza professionale di Massimiliano Allegri alla Juventus potrebbe chiudersi dopo due stagioni deludenti in termini di risultati.

Nonostante il tecnico abbia ancora due anni di contratto con il club bianconero, sembra che la sua conferma sia poco probabile. Il nome in vantaggio per sostituirlo in panchina sarebbe quello di Igor Tudor, attualmente allenatore del Marsiglia e già ex giocatore e vice allenatore della squadra bianconera.

Il tecnico croato godrebbe in particolare della preferenza di Cristiano Giuntoli, che la prossima settimana dovrebbe ufficializzare il suo passaggio in bianconero.

Il tecnico Igor Tudor potrebbe sostituire Allegri

La possibile scelta di Tudor come successore di Allegri potrebbe portare un nuovo vento alla Juventus. La sua esperienza sia come calciatore che come allenatore, unita alla conoscenza della società bianconera, potrebbero fare di lui un candidato interessante per guidare la squadra nella prossima stagione.

Tuttavia è importante sottolineare che al momento non ci sono conferme ufficiali e che la situazione potrebbe ancora evolversi. Sarà necessario attendere ulteriori sviluppi e annunci da parte della Juventus per scoprire chi sarà il prossimo allenatore a sedersi sulla panchina bianconera, sempre che alla fine non si decida di proseguire con Allegri.

I possibili nomi per il dopo Allegri

In caso dovesse consumarsi l'addio, potrebbe arrivare da svincolato Antonio Conte, che nelle ultime ore sembra essere in risalita a livello di quotazioni al pari appunto di Tudor. Dopo l’esperienza professionale al Tottenham e la rescissione del contratto due mesi fa, il tecnico è pronto a ritornare in Italia anche per motivi familiari.

Gradirebbe un eventuale ritorno nella società bianconera, dove è cresciuto come giocatore ma anche come tecnico prima di lasciare la società bianconera nel 2014.

La Juventus valuterebbe anche altri nomi come possibili successori di Allegri. Ci sarebbe anche Roberto De Zerbi, che ha contribuito a portare il Brighton in Europa League.

Rimane però una possibilità non semplice da perseguire considerando che ha un contratto con la società inglese sottoscritto qualche mese fa.

L'allenatore che dovrebbe prendere il posto di Allegri avrà il compito di valorizzare i giovani di qualità cresciuti nelle ultime stagioni anche grazie alla seconda squadra bianconera.