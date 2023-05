La Juventus è pronta a mettersi al lavoro per definire il mercato estivo. Per quanto riguarda la fascia sinistra uno dei giocatori graditi dalla società bianconera sarebbe Raphael Guerreiro, portoghese del Borussia Dortmund, in scadenza di contratto con la società tedesca a giugno. Il giocatore non avrebbe accettato l'offerta del Dortmund per prolungare il suo contratto e quindi sarebbe pronto a una nuova esperienza professionale.

Guerreiro potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Raphael Guerriero per la stagione 2023-2024.

Il portoghese è in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a giugno e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento contrattuale con la società tedesca.

Raphael Guerreiro può giocare come terzino sinistro, ma anche come centrocampista di fascia nel 3-5-2. Forse deve migliorare dal punto di vista difensivo, ma nel supportare il settore avanzato è uno dei migliori a livello europeo. Lo dimostrano i dati stagionali con il Borussia Dortmund, 25 match disputati nel campionato tedesco, con tre gol segnati e 12 assist. A questi bisogna aggiungere tre presenze e un assist in Coppa di Germania e sei incontri, con due gol e un assist in Champions League. In carriera con la nazionale portoghese ha disputato con 63 match segnando 4 gol.

Guerreiro è un classe 1993 che può garantire esperienza e qualità per la fascia sinistra difensiva: molto dipenderà comunque da come giocherà la Juventus nella stagione 2023-2024. Sarebbe utile in caso di difesa a quattro, meno se la squadra bianconera dovesse invece giocare con il 3-5-2, considerando che in rosa ci sono già Kostic e Iling Junior.

Non è però da scartare la possibilità che l'inglese cambi ruolo: in una dichiarazione di qualche settimana fa Allegri aveva infatti dichiarato che alla lunga Iling Junior potrebbe diventare una mezzala d'inserimento.

Il punto sul mercato della Juventus

La Juventus dovrà valutare rinforzi anche per il centrocampo, soprattutto se fossero confermate le partenze di Leandro Paredes e di Adrien Rabiot.

L'argentino difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain, il francese invece potrebbe decidere di non rinnovare e liberarsi a parametro zero . Ritornerà invece a Torino dal prestito al Monza Nicolò Rovella, che dovrebbe andare a sostituire il centrocampista argentino.