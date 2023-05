Nelle scorse ore l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato ai microfoni di Radio BiancoNera del presunto interesse del club piemontese nei confronti del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione a TMW Radio anche Xavier Jacobelli e Massimo Brambati.

La Juve cercherebbe un nuovo ds, Moggi: "Più che Giuntoli fossi nei bianconeri proverei a prendere Tare"

La Juventus nella prossima stagione dovrebbe cambiare il direttore sportivo ed uno dei nomi accostati maggiormente per questo scopo ai bianconeri è Cristiano Giuntoli, attuale ds del Napoli.

Di questo ha dunque voluto parlare l'ex dirigente della Juve Luciano Moggi, che intervistato ai microfoni della trasmissione Radio BiancoNera ha detto: "Giuntoli faticherà a uscire dal Napoli. A me piacciono quei direttori che non dicono di aver agito in proprio, ma l'hanno fatto con la collaborazione dei presidenti, esponendosi. A me piace molto Tare. Magari non si muoverà dalla Lazio, ma io proverei a prenderlo".

Jacobelli: "Giuntoli alla Juve? bisognerà capire se vorrà andare avanti col Napoli o accettare la sfida con i bianconeri"

Dell'accostamento alla Juventus del direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha parlato anche Xavier Jacobelli. Il giornalista sportivo, intervenuto nelle scorse ore ai microfoni della trasmissione TMW Radio ha dunque detto: "La situazione Giuntoli è alquanto fluida, anche perché bisogna capire se vorrà andare avanti a Napoli con De Laurentiis o se vorrà raccogliere una nuova sfida come quella della Juventus.

Di sicuro in questo momento i bianconeri sono concentrati sui temi di campo e su quanto sta succedendo nella corsa alla Champions e alla caccia alla finale di Europa League". Jacobelli ha poi spostato il suo discorso su Allegri e sulle parole spese dal CFO della Juventus Francesco Calvo, affermando come il CFO bianconero abbia sostanzialmente blindato il tecnico livornese fino al 2025, scacciando le voci di un eventuale suo esonero al termine della stagione in corso.

Brambati: "Mi è arrivata voce che Allegri non vorrebbe Giuntoli alla Juventus"

Anche l'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio dell'indiscrezione che vorrebbe la Juventus interessata al profilo di Cristiano Giuntoli. Secondo Brambati però il ds del Napoli non piacerebbe a Massimiliano Allegri: "Mi è stato detto che Allegri non vorrebbe Giuntoli come ds ma Massara o Rossi.

Un management che non sceglie il direttore sportivo ma lo fa scegliere all'allenatore non mi sembra il massimo, anche perché l'allenatore non è in buone acque e non mi sembra abbia in mano lo spogliatoio. La Juve in questo momento è ostaggio del contratto di Allegri".