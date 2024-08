Nelle scorse ore il giornalista Luca Momblano ha rivelato su Juventibus che Porto avrebbe chiesto informazioni per Tiago Djalò, difensore della Juventus che potrebbe essere utilizzato nella trattativa con i lusitani per l'acquisto di Galeno. Secondo Momblano, inoltre, l'obiettivo dei bianconeri Nico Gonzalez avrebbe una valutazione da 40 milioni di euro

Momblano: 'Djalò piace al Porto e può rientrare nell'operazione per Galeno'

Il giornalista Luca Momblano è intervenuto ai microfoni di Juventibus rivelando l'indiscrezione di calciomercato che coinvolgerebbe la Juve ed il Porto: "Il club lusitano vorrebbe prendere Djalò a titolo definitivo, il problema è che Cristiano Giuntoli chiede 15 milioni per il difensore mentre il Porto ne offre 8.

Però attenzione che questa richiesta può incidere sul prezzo finale di Galeno. L'esterno potrebbe arrivare anche in prestito con una formula che aiuterebbe la Juve a dilazionare nel tempo, magari in quattro anni, i 35 milioni richiesti per il classe '97".

Momblano, parlando poi della trattativa che sarebbe in corso fra la Juventus e la Fiorentina per Nico Gonzalez, ha rivelato: "Il club toscano chiede per l'attaccante argentino una cifra tra i 40 ed i 42 milioni di euro. Una somma che la Juventus non ha però intenzione di versare nelle casse della società gigliata. Per Nico Gonzalez non ci sarà perciò una trattativa lampo e la strada appare molto lunga, però è giusto sottolineare come il sudamericano faccia parte di una lista di esterni osservati".

Infine Momblano ha parlato della complicata situazione degli esuberi in casa Juventus: "Il primo luglio, quando la Juve ha chiuso l'affare per Douglas Luiz per dare un riferimento, i dirigenti bianconeri potevano davvero pensare che in 15 giorni avrebbe trovato una collocazione a Chiesa, in quel momento impegnato negli europei o di Szczesny, che hai lasciato aggrappato al suo volere?

la risposta è no e dunque non reputo credibile che la società piemontese oggi sia sorpresa di trovarsi in questa situazione. Perché se cosi fosse, allora non sapeva a cosa stesse andando incontro".

Juve, i tifosi rispondono a Momblano: 'Le spese folli degli scorsi anni incidono sul bilancio della società'

Svariati tifosi hanno commentato le parole di Momblano: "40 milioni per Gonzalez, Yildiz che rifiuta un milione l'anno, Chiesa che chiede otto milioni netti, McKennie che rifiuta l'Aston Villa che fa la Champions perché vuole di più, Alvarez venduto all'Atletico per 95milioni.

Ragazzi ho come l'impressione che stiamo assistendo proprio al canto del cigno di questo sport, o meglio, modello di business", scrive un utente Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Le spese folli incidono tantissimi sul bilancio della Juve. Ecco il motivo del rallentamento per alcuni acquisti, che forse non arriveranno mai. Prima vendere".