Se la posizione dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri per la prossima stagione non è ancora del tutto salda nonostante abbia un contratto fino al giugno 2025, sembra invece intanto praticamente certo l'addio di uno dei suoi collaboratori. Si tratta di Paolo Bianco, classe 1977, già ex assistente pure di Roberto De Zerbi.

Dopo una sola stagione a Torino l'ex difensore sarebbe pronto a lasciare lo staff di Allegri per iniziare un nuovo cammino professionale da primo allenatore.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Paolo Bianco potrebbe lasciare il gruppo di lavoro di Massimiliano Allegri a giugno. Il tecnico classe 1977, dopo aver fatto l'assistente a De Zerbi e all'attuale tecnico della Juve, sarebbe pronto ad iniziare un nuovo cammino professionale. Si parla per lui di una possibile esperienza come allenatore di una prima squadra in Serie B o in Serie C.

In questa stagione lo staff tecnico di Massimiliano Allegri è formato dal vice allenatore Marco Landucci, poi ci sono Maurizio Trombetta, Aldo Dolcetti e Simone Padoin: quest'ultimo lavora sulla tecnica, dirige le esercitazioni tattiche e collabora coi preparatori, a capo dei quali c'è Simone Folletti, sostenuto da Andreini, che da metà stagione ha dato il suo contributo anche alla preparazione atletica della prima squadra.

Il preparatore dei portieri è infine Claudio Filippi.

Chi è Paolo Bianco

Da giocatore Paolo Bianco aveva iniziato la sua carriera professionistica nel Foggia, passando poi al Treviso (vincendo un campionato di Serie C e una Supercoppa di categoria), al Catania, al Cagliari e all'Atalanta fino a chiudere al Sassuolo, con cui ha vinto il campionato di Serie B nella stagione 2012-2013.

Bianco ha poi esordito come allenatore nel Sassuolo nel 2015 come vice della squadra Primavera. Nel 2017-2018 ha allenato in Serie C il Siracusa e poi la Sicula Leonzio per alcuni mesi. Nel 2019 aveva fatto ritorno al Sassuolo come collaboratore tecnico della prima squadra, lavorando con De Zerbi, che poi nel 2021 lo porta anche allo Shakhtar Donetsk nell'esperienza professionale nella società ucraina, che però verrà interrotta anzitempo dalla guerra. Nell'estate 2022 Bianco era poi stato assunto dalla Juventus come collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri.