La dirigenza del Bayern Monaco starebbe pensando a un rinforzo per la difesa della prossima stagione e starebbe valutando un possibile investimento per strappare Alessandro Bastoni all'Inter: la dirigenza bavarese starebbe pensando a un'offerta di circa 40 milioni di euro per il club nerazzurro nella prossima estate.

La nuova idea del Bayern Monaco: Bastoni per la difesa

Il nuovo allenatore del Bayern Monaco Tuchel sarebbe un grande estimatore di Alessandro Bastoni, che avrebbe voluto allenare già quando era il tecnico del Chelsea; proprio le pressioni del nuovo allenatore potrebbero portare la dirigenza bavarese a puntare forte sul talento italiano per la difesa del futuro.

L'Inter dal canto suo preferirebbe mantenere il difensore italiano tra le proprie fila e starebbe cercando in tutti i modi tramite il lavoro della dirigenza con gli agenti del giocatore di riuscire a trovare un accordo per il rinnovo del suo contratto.

Alessandro Bastoni infatti andrà in scadenza nel giugno del 2024 e nel caso in cui non si dovesse riuscire a trovare una quadra per un suo rinnovo, il giocatore potrebbe finire sul mercato già in questa estate. Il Bayern Monaco starebbe monitorando da vicino la situazione di Alessandro Bastoni con i nerazzurri e, secondo le ultime voci di calciomercato, starebbe preparando un'offerta per la prossima finestra di mercato estiva di circa 40 milioni di euro.

La situazione della difesa dell'Inter

La dirigenza dell'Inter negli scorsi mesi si è assicurata il rinnovo contrattuale di Matteo Darmian, che rimarrà pertanto certamente in nerazzurro anche nella prossima stagione; più complessa è la situazione legata al rinnovo del prestito di Francesco Acerbi, del quale si starebbe già trattando con la Lazio, ma anche il difensore centrale italiano dovrebbe rimanere a Milano per un'altra stagione.

Nella prossima estate invece Milan Skriniar lascerà sicuramente i nerazzurri per andare a vestire la maglia del Paris Saint Germain; al suo posto Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero valutando diversi profili. L'obiettivo numero uno per la difesa nerazzurra sembrerebbe essere Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, la quale però vorrebbe almeno 40 milioni di euro per il giocatore, cifra considerata eccessiva per la dirigenza del club milanese.

Questa estate, inoltre, anche il contratto di Stefan De Vrij andrà in scadenza e il giocatore che potrebbe lasciare i nerazzurri a parametro zero; Marotta anche starebbe però lavorando ad un rinnovo contrattuale, proponendo al centrale olandese un biennale da circa 4 milioni di euro netti di stipendio a stagione.