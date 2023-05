La Juventus ha ottenuto un pareggio deludente contro il Bologna, soprattutto perché i bianconeri hanno sprecato tante occasioni da gol. Tanti gli errori, da Locatelli a Iling Junior fino ad arrivare a Soulé, nel post partita Massimiliano Allegri ha parlato di miglioramenti nel gioco ma la squadra non vince match oramai da diverse settimane. È entrato a pochi minuti dalla fine del match Dusan Vlahovic, che non ha inciso come ci si aspettava. La punta vive un momento di difficoltà evidente, in una stagione condizionata dal problema di pubalgia ma anche dalle vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera.

Il giocatore continua ad avere però estimatori soprattutto in Inghilterra, in particolar modo secondo le ultime notizie della stampa inglese ci sarebbe il Manchester United che cerca una punta per rinforzare il settore avanzato dopo la partenza di Cristiano Ronaldo.

Possibile offerta del Manchester United per Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi il Manchester United starebbe valutando l'acquisto di Dusan Vlahovic. Il giocatore piace alla società inglese che però segue anche Victor Osimhen. La punta nigeriana è stata protagonista in questa stagione con il Napoli contribuendo alla vittoria del campionato, che potrebbe arrivare già nel match contro l'Udinese.

La Juventus sarebbe pronta a valutare la partenza di Dusan Vlahovic con un'offerta da almeno 80 milioni di euro, più o meno la somma spesa dalla società bianconera per acquistarlo dalla Fiorentina nel mercato di gennaio del 2022. Diversi addetti ai lavori sottolineano come il gioco di Massimiliano Allegri non valorizzi le caratteristiche tecniche di Vlahovic e in caso di permanenza del tecnico la possibilità di una partenza della punta diventerebbe sempre più concreta.

Non è da scartare però la possibilità di un esonero a fine stagione di Massimiliano Allegri, molto dipenderà dai risultati che raggiungere la Juventus in Europa League ed in campionato. Di recente il direttore tecnico Francesco Calvo ha ribadito la fiducia a Massimiliano Allegri, ma la conferma come sempre passa dai risultati.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare soprattutto il settore difensivo a giugno. Fra le esigenze principali l'acquisto di due terzini, a tal riguardo potrebbe arrivare uno per la fascia sinistra ed uno per la fascia destra. Alla Juve piacerebbero Fabiano Parisi dell'Empoli, valutato 20 milioni di euro, e Emil Holm dello Spezia, che ha più o meno lo stesso prezzo di mercato del giocatore della società toscana. L'alternativa al nazionale svedese è Singo, protagonista con il Torino di una stagione importante.