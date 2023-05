La Juventus pensa già al Calciomercato estivo, a tal riguardo l'agente sportivo Rafaela Pimenta, dopo aver portato a Torino l'estate 2022 il centrocampista Paul Pogba, potrebbe agevolare l'arrivo nella società bianconera anche di altri suoi assistiti, ovvero Marco Verratti e Gianluigi Donnarumma.

A parlarne nelle scorse ore è stato il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi sul suo account ufficiale di Twitter.

Verratti e Donnarumma potrebbero approdare alla Juventus

'Come ho anticipato due settimane Verratti e Donnarumma (stesso agente, Pimenta) sono in trattative con la Juve che vuole ricostruire attorno a loro una squadra più italiana', è questo il post su Twitter di Maurizio Pistocchi in riferimento al possibile arrivo alla Juventus dei due italiani, attualmente al Paris Saint Germain.

Secondo il giornalista sportivo la società bianconera vorrebbe garantire maggiore e rendere la propria rosa sempre più "italiana". Da qui il possibile arrivo di Verratti e Donnarumma.

L'eventuale arrivo del centrocampista centrale dipenderà molto da chi sarà il tecnico della Juventus per la stagione 2023-2024. Per quanto riguarda invece il portiere, invece, non è da scartare la possibile partenza di Szczesny, considerando il contratto in scadenza a giugno 2024. Con un'offerta di circa 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera. Donnarumma potrebbe essere il sostituto, anche se la Juventus starebbe valutando altri nomi low cost, come ad esempio Guglielmo Vicario.

Il resto del mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato di Pistocchi non trovano riscontri sui giornali sportivi, a meno che il Paris Saint Germain non decida di lasciar partire in prestito i due giocatori. C'è da aggiungere che entrambi hanno un ingaggio di circa 10 milioni di euro netti a stagione e questo non agevola un loro eventuale arrivo in una squadra che non disputerà la Champions League.

La Juventus starebbe lavorando intanto soprattutto per rinforzare le fasce difensive. A tal riguardo per la corsia sinistra piace Fabiano Parisi dell'Empoli, per quella destra invece Emil Holm dello Spezia. A centrocampo invece, con il probabile mancato riscatto di Paredes, la società bianconera potrebbe dare fiducia a Nicolò Rovella che rientrerà dal prestito al Monza a giugno.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato torna a circolare il nome di Alvaro Morata. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid a giugno 2024 e con un'offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe approdare nella società bianconera questa estate.