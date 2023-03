La dirigenza dell'Inter starebbe riflettendo su un nuovo colpo per il centrocampo della prossima stagione. Il nome nuovo sarebbe quello di Emre Can del Borussia Dortmund, ex Juventus.

L'idea per il centrocampo nerazzurro potrebbe essere Emre Can

Il centrocampista del Borussia Dortmund Emre Can sta disputando un'ottima stagione nella squadra tedesca che proprio grazie ad una sua rete (il gol del 2-0 contro il Lipsia) ha vinto l'ultimo incontro e si è portato in testa alla Bundesliga; nonostante questo il suo contratto andrà in scadenza nel giugno 2024 e la società non sembrerebbe intenzionata a rinnovarlo.

Per questo motivo, qualora dovesse arrivare un'offerta per il centrocampista tedesco di origine turca, il Borussia Dortmund potrebbe pensare ad una sua cessione nella prossima finestra di mercato estiva; l'Inter starebbe riflettendo su un possibile investimento di qualche milione di euro per il cartellino di Emre Can, che potrebbe rappresentare l'opzione low cost che i dirigenti starebbero cercando sul mercato per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi.

Giuseppe Marotta conosce già bene il giocatore, che ha avuto quando era direttore sportivo della Juventus; i buoni contatti con l'entourage del calciatore potrebbero aprire la possibilità di una trattativa per portare Emre Can a Milano in estate..

Emre Can in questa stagione con il Borussia Dortmund in campionato ha totalizzato 17 presente con una sola rete all'attivo; l'altra sua marcatura stagionale è avvenuta nella Coppa di Germania.

Il centrocampista era stato acquistato dal Borussia Dortmund nell'estate del 2020 dalla Juventus per 25 milioni di euro.

Le alternative a centrocampo per l'Inter

In queste ultime settimane la dirigenza nerazzurra sarebbe al lavoro per il rinnovo contrattuale di Hakan Calhanoglu, che scadrà nel 2024; dopo quelli ottenuti da Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, si andrebbe ad assicurare tutto il pacchetto titolare sulla mediana.

L'Inter però dovrà fare i conti con l'uscita probabile di Roberto Gagliardini, che andrà in scadenza di contratto a giugno: per sostituirlo la dirigenza avrebbe in mente di inserire nell'organico Franck Kessie del Barcellona, ma la trattativa sembra ancora complicata.

L'ex giocatore del Milan gradirebbe un ritorno in Italia, ma il prezzo richiesto dal Barcellona per il suo cartellino sarebbe per ora ritenuto eccessivo da Piero Ausilio e Giuseppe Marotta; anche la possibilità di un suo scambio con Marcelo Brozovic sembrerebbe improbabile, con il croato che preferirebbe rimanere all'Inter nelle prossime stagioni.