La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo fra vicende giudiziarie, che potrebbe pesare sulla classifica del campionato italiano, e calcio giocato. Gran parte delle conferme nella rosa dei giocatori dipenderà anche dai risultati di questo mese, con l'Europa League che rimane l'unica possibilità di vincere una competizione. La permanenza di Allegri potrebbe dipendere da questo anche se il direttore tecnico Francesco Calvo gli ha confermato la fiducia prima di Bologna-Juventus. Il toscano ha un contratto fino a giugno 2025 con la società bianconera a circa 7 milioni di euro a stagione più di 2 milioni di euro di bonus.

Anche per questo, a detta dell'opinionista Giacomo Scutiero, non è da scartare la possibilità rimanga nella società bianconera magari in un ruolo diverso da quello di tecnico. Potrebbe diventare dirigente andando a sostituire Francesco Calvo come direttore tecnico della società bianconera.

Possibile ruolo da direttore tecnico nella Juventus per Massimiliano Allegri nella stagione 2023-2024

'Non sarebbe una maxi sorpresa Allegri 2023/24 col sottopancia Direttore Tecnico dato che questo ruolo lo riveste di fatto già da 5 mesi'. Queste le dichiarazioni di Giacomo Scutiero in un suo recente post su Twitter. L'opinionista sportivo ha sottolineato come il toscano potrebbe diventare dirigente della società bianconera anche perché dalle dimissioni dell'ex Consiglio d'Amministrazione è rimasto uno dei pochi riferimenti nella gestione sportiva della Juventus insieme a Gianluca Pessotto.

Di conseguenza se così fosse la Juventus potrebbe decidere di ingaggiare un nuovo tecnico, con l'ingaggio pesante di Allegri che potrebbe essere dilazionato in diverse stagioni. Il post di Scutiero è stato commentato da diversi utenti su Twitter, alcuni a supporto dell'indiscrezione di mercato di Scutiero, altri meno.

I commenti degli utenti al post di Scutiero

Tanti utenti hanno voluto commentare il post di Giacomo Scutiero. L'opinionista sportivo ha risposto a diversi commenti spiegando la sua considerazione. Rispondendo ad un follower che aveva sottolineato il mercato deciso da Allegri la scorsa stagione, ha scritto: 'Il direttore sportivo fa il mercato, non il direttore tecnico'.

Un utente ha scritto: 'No deve essere catapultato più lontano possibile da Torino e sparire dalla Juve una volta per tutte, lui e la sua mentalità calcistica'. Un altro ha dichiarato in maniera ironica: 'Allenatore, direttore Tecnico, psicologo, grande comunicatore, cabarettista e pure playboy! E tutto questo per soli 9 milioni di euro a stagione. Grande Massimiliano Allegri'.