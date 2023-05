La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Si lavora anche in previsione del Calciomercato estivo, anche se diversi investimenti dipenderanno dalla partecipazione in Champions League. Se le vicende giudiziarie dovessero portare ad un'esclusione dalle competizioni europee è probabile che ci siano delle cessioni importanti. Uno dei giocatori seguiti dalle principali società europee è Dusan Vlahovic che in questa stagione sta avendo non poche problematiche fra pubalgia e gioco non ideale per valorizzare le sue qualità tecniche.

La sua valutazione di mercato attualmente è diminuita, di conseguenza è difficile arrivino offerte vicine ai 100 milioni di euro (somma che più o meno vorrebbe la società bianconera). Per questo la Juventus potrebbe valutare anche una cessione in prestito in caso di mancata qualificazione alla Champions League nella stagione 2023-2024.

Possibile cessione in prestito di Dusan Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi francesi la Juventus potrebbe valutare la cessione di Dusan Vlahovic [VIDEO] in prestito nel calciomercato estivo. Una partenza che si definirebbe con l'eventuale mancata qualificazione in Champions League. D'altronde il giocatore vorrebbe giocare nella competizione europea, difficile una cessione a titolo definitivo a meno che non arrivi un'offerta vicina ai 100 milioni di euro.

La cessione di Vlahovic sarebbe agevolata dall'eventuale permanenza di Massimiliano Allegri, che ha ricevuto la fiducia della società bianconera tramite il direttore tecnico Francesco Calvo prima del match di campionato contro il Bologna.

Di conseguenza sarà un mese di maggio molto importante per la Juventus, anche perché si conosceranno le evoluzioni delle vicende giudiziarie e se le eventuali sanzioni che arriveranno dalla Giustizia Sportiva andranno a pesare sulla qualificazione alle competizioni europee.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare il settore difensivo, soprattutto le fasce difensive. A tal riguardo si valutano diversi nomi, i preferiti sono per la fascia sinistra Fabio Parisi dell'Empoli e per quella destra Emil Holm. A centrocampo invece potrebbe partire il centrocampista Leandro Paredes, che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain così come è da valutare il futuro professionale di Adrien Rabiot e Angel Di Maria, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Dovrebbe far parte della rosa della società bianconera Nicolò Rovella attualmente in prestito al Monza nella stagione 2023-2024.