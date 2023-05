La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Ci sono le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno da valutare oltre al fatto che diversi giocatori rientreranno dai prestiti in altre società. Ci riferiamo soprattutto ai vari Dejan Kulusevski, Arthur Melo e Denis Zakaria, rispettivamente al Tottenham, al Liverpool e al Chelsea. A questi bisogna aggiungere Weston McKennie, che sarà riscattato dal Leeds con la permanenza della squadra nel campionato inglese. A proposito del nazionale svizzero, la Juventus lo valuta circa 30 milioni di euro, più o meno la somma che gli avrebbe garantito il Chelsea con il riscatto del suo cartellino.

Secondo le ultime notizie di mercato dalla stampa spagnola sul giocatore ci sarebbe il Barcellona, che sarebbe pronto ad offrire il cartellino di Franck Kessié, non considerato un titolare nel Barcellona e che potrebbe gradire un eventuale ritorno nel campionato italiano dopo l'esperienze professionali nel Milan e nell'Atalanta.

Possibile scambio di mercato fra Zakaria e Kessié

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli il centrocampista Denis Zakaria potrebbe trasferirsi al Barcellona. Difficilmente sarà riscattato dal Chelsea, per questo la società bianconera potrebbe lasciarlo partire ed offrirlo come contropartita tecnica per l'acquisto di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano è considerato una riserva nella squadra spagnola e potrebbe valutare l'approdo a Torino.

Il giocatore ex Milan sarebbe il sostituto ideale di Adrien Rabiot, che potrebbe lasciare la società bianconera a parametro zero essendo in scadenza di contratto a giugno. Si era parlato di un approdo a Torino di Kessié giù nel calciomercato estivo del 2022, alla fine però il giocatore accettò l'offerta del Barcellona. Un'esperienza professionale che non gli sta garantendo la titolarità anche perché la squadra spagnola ha abbondanza a centrocampo con i vari Busquets, Gavi, Pedri e de Jong.

Il mercato della Juventus

La Juventus lascerà partire anche Leandro Paredes a giugno. Difficile il riscatto considerando la valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro e l'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione. La società bianconera ha già il sostituto ovvero Nicolò Rovella che rientrerà dal prestito al Monza, centrocampista classe 2001 che inizierà la preparazione estiva con la squadra bianconera.

Potrebbero arrivare rinforzi importanti anche in difesa. Oltre ad un centrale si valutano due terzini, uno per la fascia sinistra ed uno per la fascia destra. Piacciono Fabiano Parisi dell'Empoli e Emil Holm dello Spezia, valutati entrambi circa 20 milioni di euro.