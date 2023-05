Mister Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione della gara Empoli-Juventus ha ribadito di avere altri due anni di contratto e che - per quanto lo riguarda + rimarrà alla Juve anche la prossima stagione, aggiungendo che sarà la società a decidere sul suo futuro professionale. Di recente il direttore tecnico Francesco Calvo ha confermato la fiducia al tecnico bianconero, ma comunque non sarebbe del tutto da scartare la possibilità che il club - specie in caso di mancata qualificazione alla Champions League - possa decidere di ripartire un nuovo progetto sportivo con una nuova guida tecnica.

Per questo su alcuni media si parla del possibile ingaggio di Raffaele Palladino, che non ha ancora prolungato il suo contratto con il Monza: con il tecnico campano potrebbero arrivare in bianconero diversi giocatori a lui graditi.

Frattesi e Carlos Augusto potrebbero approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato con l'eventuale arrivo di Raffaele Palladino la Juventus potrebbe anche ringiovanire la rosa, investendo su diversi migliori del campionato italiano. Ritornerà sicuramente a Torino per fine prestito il centrocampista Nicolò Rovella, valorizzato proprio dal tecnico campano in questa stagione a Monza. Il classe 2001 dovrebbe prendere il posto di Leandro Paredes, che difficilmente sarà riscattato dalla società bianconera e tornerà al Psg.

Potrebbe arrivare anche Davide Frattesi: la società bianconera sarebbe pronta a investire fino a 30 milioni di euro per strapparlo al Sassuolo.

Un altro giocatore che piace alla società bianconera e che sarebbe gradito a Raffaele Palladino è Carlos Augusto, punto di riferimento del Monza in questa stagione, utilizzabile come terzino ma anche come centrocampista di fascia nel 3-5-2.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 e ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

Intanto a proposito di fascia sinistra Alex Sandro, ha prolungato automaticamente il contratto con Juve: la nuova scadenza è fissata per il 30 giugno 2024. Come già accaduto con Cuadrado l’anno scorso, il brasiliano ha sfruttato un’opzione inserita nell’ultimo rinnovo: a indirizzare verso il prolungamento di un anno con l’ingaggio precedente (6 milioni e mezzo di euro) è stato il numero delle presenze, ad ora 36, che superano la soglia percentuale che era indicata negli accordi presi in precedenza.

La Juventus è al lavoro anche per definire il futuro dei giocatori in scadenza di contratto a giugno: Adrien Rabiot, Juan Cuadrado e Angel Di Maria.