Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus vorrebbe Davide Frattesi del Sassuolo ma il ds del club emiliano Giovanni Carnevali avrebbe chiesto l'inserimento nella trattativa di due giovani calciatori della formazione bianconera tra cui ci sarebbe Iling Junior.

Inoltre i bianconeri potrebbero cedere Dusan Vlahovic a giugno e starebbero pensando di sostituirlo con uno tra Rasmus Hojlund dell'Atalanta o Gianluca Scamacca del West Ham.

Juventus, piacerebbe Frattesi ma il Sassuolo vorrebbe inserire nella trattativa Iling Jr

La Juventus nella prossima sessione di Calciomercato potrebbe lanciare l'assalto al centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi.

Secondo le indiscrezioni trapelate nelle scorse ore da TMW, il direttore sportivo del club emiliano Giovanni Carnevali avrebbe messo in conto la possibile partenza del calciatore romano e di conseguenza avrebbe chiesto come contropartita alla Juve due calciatori: Enzo Barrenechea e Samuel Iling Junior. Quest'ultimo nell'annata in corso si è distinto in alcune partite giocate dalla prima squadra bianconera, tra cui una anche una in Champions League e pare difficile che la Juventus se ne privi a cuor leggero.

Ecco perché il club bianconero starebbe studiando sul mercato delle alternative, qualora Frattesi non dovesse arrivare e tra i papabili ci sarebbe un ex calciatore che ha già calcato i campi di Serie A, ossia Franck Kessié.

Il mediano ex Milan e attualmente in forza al Barcellona, potrebbe lasciare in estate il club catalano ma dalle indiscrezioni rivelate del portale Sport, il Barça vorrebbe farlo partire con una vendita che non prevedrebbe ne prestiti ne contropartite tecniche. Il valore di Kessié si attesterebbe intorno ai 25 milioni di euro.

Juventus, Hojlund e Scamacca piacerebbero qualora Vlahovic dovesse partire

La Juventus oltre a un centrocampista, nella prossima estate potrebbe cercare anche un attaccante. Dalla compagine bianconera infatti rischierebbe di uscire Dusan Vlahovic, centravanti serbo che piacerebbe a diversi club europei, e al suo posto la Juve terrebbe d'occhio il nome di Rasmus Hojlund.

Il giovane bomber dell'Atalanta ha vissuto una stagione con dei picchi di assoluto livello che hanno permesso alla sua valutazione di schizzare a 40 milioni di euro. Una somma importante che al Juventus potrebbe pensare di spendere per un prospetto del calcio europeo. Come alternativa per il reparto offensivo, il club bianconero osserverebbe sempre il nome di Gianluca Scamacca: il centravanti ex Sassuolo e ora al West Ham potrebbe essere ceduto dagli "Hammers" in estate e il suo valore si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro. Su Scamacca oltre alla Juventus ci sarebbero anche altri club italiani tra cui Inter e Milan.