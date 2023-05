Nella prossima sessione estiva di Calciomercato l'Inter potrebbe rivoluzionare il proprio attacco visto che l'unico sicuro di restare è Lautaro Martinez, a meno di offerte superiori ai 100 milioni di euro. Tutti gli altri giocatori sono stati messi in discussione, seppur per motivi diversi e alla luce di ciò la società nerazzurra si sta guardando intorno alla ricerca di innesti di livello da regalare a Simone Inzaghi, che la scorsa settimana è stato confermato dal presidente Steven Zhang anche per la prossima stagione. Uno dei nomi che piacerebbe all'Inter è quello di Kolo Muani, che vorrebbe giocare con continuità in Champions League, cosa che difficilmente potrà fare all'Eintracht Francoforte.

Il Napoli è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo visto che difficilmente sarà riscattato Ndombelé dal Tottenham. In dubbio è anche la posizione di Piotr Zielinski, che potrebbe essere ceduto per non perderlo a parametro zero nell'estate del 2024. Uno dei giocatore che piace maggiormente è Koopmeiners, attualmente in forza all'Atalanta.

Inter su Kolo Muani

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Kolo Muani per rinforzare l'attacco la prossima estate. D'altronde tutti sono in discussione, eccezion fatta per Lautaro Martinez. Romelu Lukaku è in prestito e bisognerà discutere con il Chelsea per un altro prestito, Edin Dzeko è in scadenza di contratto mentre Joaquin Correa dovrebbe essere ceduto avendo avuto un rendimento al di sotto delle aspettative in questi due anni.

L'attaccante francese dell'Eintracht Francoforte piace molto essendo molto rapido ma anche forte fisicamente. Il classe 1998 ha fatto molto bene in questa stagione, avendo messo a segno 14 gol in 31 partite di campionato, a fronte di ben 11 assist, oltre ad aver segnato due reti in Champions League e 6 in cinque gare di coppa di Germania.

L'Inter vorrebbe arrivare a lui mettendo sul piatto 20 milioni di euro e il cartellino proprio di Correa, valutato sui 20 milioni di euro, con l'aggiunta di qualche bonus. Il club tedesco lo valuta almeno 50 milioni di euro, ma la volontà del giocatore potrebbe essere decisiva.

Napoli su Koopmeiners

Il Napoli vorrebbe Koopmeiners per rinforzare il centrocampo la prossima estate.

Il centrocampista olandese potrebbe ricoprire il ruolo sia di mezzala che di regista, magari permettendo a Lobotka di rifiatare visto che all'interno della rosa non c'è un'alternativa all'altezza in questo momento. L'Atalanta lo valuta almeno 30 milioni di euro, cifra che gli azzurri potrebbero investire con il ricavato dalla cessione di Piotr Zielinski, che è in scadenza di contratto nel 2024 e non si vuole rischiare di perderlo a parametro zero.