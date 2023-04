La Juventus prossimamente dovrà valutare il futuro professionale dei giocatori in scadenza contrattuale. Secondo le ultime indiscrezioni mister Massimiliano Allegri vorrebbe la permanenza di quattro giocatori in scadenza a giugno, ossia Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. L'eventuale conferma dei quattro potrebbe essere indirettamente legata dall'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze, previsto per il 19 aprile. Dopo tale data il club avrà più chiaro il proprio futuro e quindi potrebbe iniziare a incontrare gli agenti dei vari giocatori per discutere del prolungamento contrattuale.

Massimiliano Allegri vorrebbe la permanenza di Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Massimiliano Allegri gradirebbe la permanenza di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot per la stagione 2023-2024.

Tutti sono in scadenza di contratto al 30 giugno e i casi più difficili sembrerebbero essere quelli dell'argentino e del francese. Molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League, soprattutto per quanto riguarda il centrocampista: Rabiot potrebbe accettare più o meno l'ingaggio che guadagna attualmente con l'inserimento di un cospicuo bonus alla firma. Per quanto concerne invece Di Maria non è escluso che sottoscriva un contratto con ingaggio simile a quello attuale.

Riguardo ad Alex Sandro la società bianconera starebbe valutando la possibilità di offrirgli un contratto di due stagioni, sulle quali spalmare i 7 milioni di euro che attualmente percepisce all'anno. Anche a Juan Cuadrado dovrebbe essere proposto un ingaggio minore rispetto ai 5 milioni di euro netti a stagione che guadagna ad oggi.

I bianconeri hanno anche un quinto giocatore che va in scadenza di contratto a giugno, si tratta di Carlo Pinsoglio, terzo portiere e considerato molto importante per lo spogliatoio: a differenze degli altri il suo rinnovo pare essere quasi una formalità.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus in estate sarà poi impegnata in altre trattative in uscita e in entrata.

Se dovesse partire Vlahovic (si parla di una possibile offerta dell'Arsenal di quasi 100 milioni di euro) la società bianconera potrebbe investire tale somma per acquistare giocatori in vari reparti: in particolare piacciono Giorgio Scalvini e Rasmus Hojlund dell'Atalanta oltre a Davide Frattesi del Sassuolo.

Come terzino destro, invece, ai bianconeri piacerebbe Emil Holm, nazionale svedese dello Spezia, valutato circa 20 milioni di euro.