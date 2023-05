Inter, Milan e Napoli programmano il futuro e potrebbero optare per dei cambi per quanto riguarda la guida tecnica. Secondo le ultime indiscrezioni riprese da calciomercatoweb.it, infatti, i nerazzurri avrebbero pensato di intensificare i contatti con Thiago Motta del Bologna. I rossoneri, invece, decideranno il destino di Stefano Pioli, che ha rinnovato da pochi mesi, in base a come si posizioneranno Olivier Giroud e compagni in campionato. I campani infine potrebbero rivoluzionare dopo aver vinto lo scudetto per continuare un ciclo vincente che vedrebbe Antonio Conte in panchina.

Motta e Orsolini per l'Inter

L'Inter ha reagito in Serie A ed è in zona Champions League, obiettivo primario per gli Zhang. Nonostante questo, Simone Inzaghi, che ha il contratto in scadenza nel 2024, potrebbe non essere confermato per le tante sconfitte maturate nei mesi precedenti. Il suo erede potrebbe essere Thiago Motta del Bologna. Il tecnico ex Spezia ha convinto per la qualità del gioco espresso e per come ha valorizzato i giovani. Se dovesse arrivare alla Pinetina, la società potrebbe fare un tentativo per Riccardo Orsolini, che ha realizzato il decimo gol stagionale contro l'Empoli. L'ex Juventus sarebbe un colpo low cost che potrebbe rivelarsi molto congeniale al 4-3-3 di Motta.

Milan: Pioli sotto esame e sogno Milinkovic Savic

Il Milan valuterà le sorti di Stefano Pioli al termine della stagione. Il mercato dell'estate non è stato entusiasmante anche perché Charles Marc S. De Ketelaere non ha soddisfatto le pretese. Per questo motivo, a giugno si potrebbe effettuare un tentativo per portare un calciatore più esperto a Milanello.

Si tratterebbe di Sergej Milinkovic Savic seguito anche dalla Juventus.

Il centrocampista serbo ha un contratto con la Lazio fino al 2024 ma potrebbe lasciare a fine stagione per intraprendere una nuova avventura. I dirigenti del Milan potrebbero mettere sul piatto un prestito oneroso con riscatto che verrebbe effettualo al raggiungimento di precisi risultati.

La valutazione del centrocampista sarebbe di circa 60 milioni di euro ma il contratto in scadenza potrebbe abbassare drasticamente il prezzo poiché a fine 2024 la mezzala serba potrà svincolarsi a parametro zero.

Idea Conte per il Napoli

Il Napoli ha vinto il campionato dopo una stagione dominata grazie anche al lavoro di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo a parole è già stato confermato da Aurelio De Laurentiis ma si sa, le vie del Calciomercato sono infinte. Ecco che in caso di addio, in questo momento a dirla tutta poco probabile, il vulcanico presidente potrebbe fare un tentativo per Antonio Conte che ha da poco rescisso con il Tottenham.