La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Molto dipenderà dall'evoluzione delle vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera. Se non dovesse arrivare la qualificazione alla Champions League molti giocatori potrebbero lasciare Torino. Fra questi Dusan Vlahovic, che sta vivendo un momento non ideale dal punto di vista realizzativo nella squadra bianconera. Una situazione che sembrerebbe pesare anche sul giocatore, anche se Allegri ha più volte sottolineato come Vlahovic sia migliorato dal punto di vista tecnico e nella gestione del pallone nel settore avanzato.

Secondo le ultime notizie di mercato Vlahovic sarebbe pronto a lasciare Torino in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Una partenza che potrebbe concretizzarsi solo se dovesse arrivare un'offerta vicina ai 100 milioni di euro.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Dusan Vlahovic non sarebbe felice della sua ultima stagione alla Juventus. A pesare sul suo futuro professionale a Torino sarebbe anche la qualificazione alla Champions League, se non dovesse arrivare il giocatore potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale. A questo bisogna aggiungere le problematiche tecniche con Allegri, in un ruolo in cui non riesce ad essere incisivo dal punto di vista realizzativo.

Di conseguenza potrebbe pesare per una sua eventuale permanenza nella società bianconera anche la conferma o meno del tecnico. Si parla di un interesse dell'Arsenal per il giocatore, con la Juventus che lo valuta circa 100 milioni di euro. Se dovesse partire la società bianconera potrebbe utilizzare la somma guadagnata dal suo cartellino per acquistare diversi giocatori.

Si parla ad esempio di Scalvini per la difesa, Frattesi per il centrocampo e di Hojlund per il settore avanzato.

Il mercato della Juventus

Rimanendo sempre in tema qualificazione alla Champions League un altro giocatore potrebbe fare una nuova esperienza professionale nel caso in cui la Juventus non dovesse giocare la competizione europea.

Ci riferiamo in particolar modo ad Adrien Rabiot, che è in scadenza di contratto e potrebbe decidere di non prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera. D'altronde non mancherebbero società pronte a garantirgli un ingaggio importante al francese, che vorrebbe circa 10 milioni di euro a stagione con un bonus alla firma. Potrebbero invece rimanere a Torino invece gli altri giocatori in scadenza, Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria. Potrebbe invece ritornare al Paris Saint Germain Leandro Paredes.