La Juventus è al lavoro per definire la strategia di mercato da portare avanti in riferimento alle vicende giudiziarie che la stanno riguardando. L'ufficializzazione delle motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni sul caso plusvalenze confermano come l'impianto accusatorio portato avanti dalla Procura Figc è stato considerato giusto. C'è quindi il rischio per la Juventus di un'esclusione dalle competizioni europee per diverse stagioni se consideriamo che c'è anche il filone della manovra stipendi che potrebbe pesare ulteriormente sulla società bianconera.

C'è anche la Uefa che attende l'evoluzione delle vicende giudiziarie portate avanti dalla Giustizia Sportiva italiana. Si parla anche di un'altra possibile sanzione aggiuntiva una volta che la Juventus ritornerà a qualificarsi alle competizioni europee, magari già a partire dalla stagione 2023-2024. Per questo la società bianconera starebbe valutando un patteggiamento che porti a diminuire l'eventuale esclusione dalle competizioni Uefa per una sola stagione.

Possibile patteggiamento anche per evitare esclusioni da competizioni Uefa per più stagioni

Secondo Tuttosport la Juventus starebbe valutando un patteggiamento con la Giustizia Sportiva italiana che potrebbe portarla ad essere esclusa per una stagione dalle competizioni europee.

Patteggiamento che riguarderebbe anche la manovra stipendi e che potrebbe portare ad una sanzione pecuniaria per questa vicenda giudiziaria. In questo modo la Juventus eviterebbe un'ulteriore sanzione, quella della Uefa. Fra le possibilità portate avanti dai giornali sportivi c'è anche quella per la quale l'organismo presieduto da Ceferin potrebbe aggiungere una pena una volta che la Juventus ritornerà a qualificarsi alle competizioni europee e che porti ad un'ulteriore esclusione della società bianconera da Champions, Europa e Conference League per un'altra stagione.

Una situazione che vorrebbe essere evitata dalla società bianconera anche perché non partecipare per due stagioni significherebbe mancati ricavi per almeno 120 milioni di euro. Si è quantificato circa 60 milioni di euro stagionali infatti come guadagno da partecipazione alla Champions League.

Possibile patteggiamento unico da parte della Juve

La Juventus dopo l'ufficializzazione delle motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze non ha pubblicato nessuna nota ufficiale. Alcuni addetti ai lavori hanno spiegato questo comportamento diverso rispetto al passato come una possibile decisione di patteggiamento unico da parte della società bianconera che potrebbe portare ad una penalizzazione di -9 punti per il caso plusvalenze e per una sanzione pecuniaria per la manovra stipendi da circa 40 milioni di euro.