La Juventus, con la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League, dovrà attuare un mercato improntato al risparmio. Ciò significa che in alcuni casi saranno necessari degli scambi e delle contropartite tecniche da inserire nelle trattative.

Secondo alcune indiscrezioni ad esempio la società bianconera sta considerando la possibilità di utilizzare Luca Pellegrini, attualmente in prestito alla Lazio, per acquisire dal Monza Carlos Augusto, laterale brasiliano che piacerebbe anche all'Inter.

Luca Pellegrini potrebbe trasferirsi al Monza per l'acquisto di Carlos Augusto

Il brasiliano ha avuto una stagione importante al Monza e va in scadenza di contratto a giugno 2024, la sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Con l’inserimento di Pellegrini l’investimento monetario della società bianconera potrebbe essere di circa 10 milioni di euro. In questa stagione Carlos Augusto ha disputato 34 match segnando sei gol e fornendo cinque assist decisivi ai suoi compagni. Può giocare terzino ma anche centrocampista di fascia in un eventuale 3-5-2.

Per averlo, la Juve sarebbe quindi disposta a rinunciare al terzino sinistro Luca Pellegrini, che in questa stagione ha giocato prima in prestito all'Eintracht Francoforte e poi da gennaio alla Lazio.

La società di Lotito può riscattare l'esterno per circa 15 milioni di euro ma le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un possibile ritorno del giocatore a Torino ma non per rimanerci. La società bianconera non lo considererebbe parte integrante del progetto sportivo e potrebbe appunto inserirlo come contropartita tecnica per l'acquisto di Carlos Augusto

Un'eventuale alternativa rispetto a Carlos Augusto per i bianconeri sarebbe Fabiano Parisi dell'Empoli, che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus in estate dovrà rinforzare anche la fascia destra difensiva. Su alcuni media sportivi si parla del possibile arrivo di Emil Holm dello Spezia, valutato circa 20 milioni di euro.

Potrebbero lasciare Torino a parametro zero Adrien Rabiot e Angel Di Maria, oltre a Leandro Paredes che rientrerà al Paris Saint Germain.

Sarà così data fiducia a Rovella, al rientro dal prestito dal Monza.

Nel settore avanzato, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe arrivare Alvaro Morata. Il suo arrivo potrebbe dipendere dalla conferma o meno di Massimiliano Allegri, suo grande estimatore. Dalla Juventus potrebbe invece andare via Dusan Vlahovic: si parla al riguardo di un interesse del Bayern Monaco, pronto a offrire anche il giocatore Mané più conguaglio cash per arrivare al serbo.