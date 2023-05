'La Juventus dovrebbe rispondere con una provocazione, è il club che ha gli indotti più alti della Serie A e lo hanno ricordato anche Lotito e Mourinho. Io andrei al TAR, bloccherei il campionato e inizierei a fare una guerra di forza. Senza la Juve anche le altre società andrebbero in difficoltà'. Queste le dichiarazioni di Francesco Oppini in una recente intervista a juventusnews24.com in riferimento alle vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera e che hanno portato la squadra a subire il -10 punti in classifica per il caso plusvalenze.

Oppini ha poi portato l'esempio del Milan, quando nel 2006 nonostante venne riconosciuto come uno dei colpevoli per il caso Calciopoli fu retrocesso dal secondo al quarto posto per consentirle di giocare comunque la Champions League.

La Juventus sarebbe stata punita in maniera pesante per il progetto Superlega

'Io penso che se la giustizia sportiva deve essere afflittiva deve esserlo sempre. Nel 2006 il Milan non doveva fare la Champions, poi la giocò e la vinse anche. E potrei fare altri esempi'. Queste le parole di Oppini a Juventusnews24.com sul concetto di afflittività che ha accompagnato in questi mesi le sentenze sulla Juventus.

Secondo l'opinionista sportivo il motivo per cui la Juventus è stata punita in maniera decisa va ricercato nel progetto Superlega che la società bianconera starebbe ancora portando avanti insieme con Barcellona e Real Madrid come co-promotori.

La manovra stipendi

Importanti sviluppi sono arrivati ieri sera sulla situazione giudiziaria della Juventus riguardante il secondo filone di inchiesta relativo a manovra stipendi, rapporti con gli agenti e partnership sospette con altre società. Le parti coinvolte hanno raggiunto un'intesa per il patteggiamento, con il processo, inizialmente fissato per il 15 giugno, anticipato ad oggi 30 maggio.

L'obiettivo della mossa della Juventus sarebbe quello di porre fine ai procedimenti in corso nella stagione attuale, evitando di trasferire al prossimo anno eventuali penalizzazioni e questioni extra-campo.

Si prevede che al club bianconero venga inflitta soltanto una multa, senza ulteriori conseguenze in termini di classifica.

Attualmente, la squadra di Massimiliano Allegri si trova al settimo posto e, salvo nuove sanzioni da parte dell'UEFA, dovrebbe qualificarsi per la Conference League, con la possibilità di ottenere anche l'accesso all'Europa League nella prossima domenica, all'ultima giornata di campionato. Non sarebbe comunque da escludere qualche altro punto di penalizzazione più una multa.