Secondo rumor di mercato il futuro di Szczesny dipende molto dall'obiettivo che la Juventus raggiungerà in questa stagione. Senza la partecipazione alle competizioni europee, i 7 milioni di euro all'anno che l'ex Arsenal percepisce rappresentano un lusso per la società bianconera. Tenendo conto anche del fatto che Szczesny ha 33 anni e non è più un giovane da valorizzare, la Juventus starebbe valutando la sua situazione. Per questo starebbe valutando un possibile sostituto dell’attuale titolare.

La Juventus potrebbe sostituire Szczesny con Carnesecchi

La sconfitta contro il Milan significa mancata partecipazione alla Champions League per la stagione 2023-2024. C’è anche la possibilità che arrivi una nuova penalizzazione per la manovra stipendi che potrebbe portare la Juventus a non disputare neanche Europa e Conference League. Per questo Szczesny potrebbe lasciare Torino avendo il contratto in scadenza a giugno 2024. Con un’offerta da 20 milioni la Juventus lo lascerebbe partire. Sul giocatore ci sarebbero diverse società inglesi, su tutte il Tottenham, che starebbe lavorando al sostituto di Lloris. Al posto di Szczesny potrebbe approdare nella società bianconera nel Calciomercato estivo Marco Carnasecchi.

Attualmente alla Cremonese, il cartellino del giocatore è di proprietà dell'Atalanta. La Juventus vorrebbe ingaggiarlo, ma non come primo portiere. L'idea sarebbe di velocizzare la trattativa di mercato per assicurarsi le prestazioni di questo talento, soprattutto per il post Perin. La Juventus potrebbe puntare appunto sull’attuale secondo come primo portiere nella prossima stagione, con Carnesecchi che potrebbe crescere alle sue spalle, dandogli il tempo di maturare.

Il possibile mercato della Juventus

La stagione difficile della Juventus potrebbe portare la società bianconera a valutare cessioni importanti. Si è parlato della possibile partenza di Szczesny, la Juve potrebbe lasciar partire anche Dusan Vlahovic se dovesse arrivare un'offerta vicina ai 100 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbero diverse società, su tutte il Manchester United, il Paris Saint Germain e il Real Madrid.

Non dovrebbero prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera Angel Di Maria e Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno. Altro giocatore che dovrebbe lasciare Torino è Leandro Paredes, che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain considerando anche l'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna nella società bianconera. Al suo posto potrebbe rimanere a Torino Nicolò Rovella, in prestito al Monza in questa stagione e che ritornerà nella società bianconera a giugno.