La Juventus starebbe valutando la possibilità di cedere Dusan Vlahovic. Offerte superiori agli 80 milioni di euro potrebbero convincere la società bianconera a considerare una sua eventuale cessione. Allo stesso tempo, Angel Di Maria sembra avere le valigie pronte, dato che il suo rinnovo con la Juventus è sempre più lontano. Il centrocampista argentino potrebbe rimanere solo per un anno sotto la Mole, così come il suo connazionale Paredes, che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain.

Il centrocampista Rabiot potrebbe lasciare a parametro zero l Juventus a giugno

Non solo i nazionali argentini, dovrebbe lasciare Torino anche Rabiot, il quale, senza la qualificazione in Champions League, potrebbe valutare il trasferimento nel campionato inglese. Questa sarebbe una partenza pesante sia per la Juventus che per i tifosi bianconeri, considerando la sua stagione da trascinatore e protagonista nel centrocampo. Con le partenze di Rabiot, Di Maria e Paredes, la Juventus risparmierebbe 28 milioni di euro lordi in ingaggi, una somma preziosa da reinvestire sul mercato e per migliorare la situazione finanziaria della società bianconera. Ci si aspettano però anche dei rinforzi, con tanti centrocampisti avvicinati alla società bianconera.

Ritornerà dal prestito Nicolò Rovella, che dovrebbe sostituire Paredes. Per quanto Rabiot invece al suo posto potrebbe arrivare uno fra Frattesi, Milinkovic Savic e Koomeiners. L’olandese sarebbe uno dei giocatori preferiti di Cristiano Giuntoli, che dovrebbe diventare il nuovo direttore sportivo della società bianconera.

Da valutare il futuro professionale di Allegri

La Juventus è pronta a una rivoluzione in vista della prossima stagione. Prima di tutto, bisognerà capire se Massimiliano Allegri sarà ancora alla guida della squadra, dato che il presidente John Elkann ha alimentato dubbi sul futuro dell'allenatore. La posizione di Allegri è oggetto di discussione e il club sta valutando la possibilità di ripartire con una nuova guida tecnica nella prossima stagione.

La Juventus prenderà una decisione definitiva dopo le ultime due giornate di campionato.

Nel frattempo, in attesa della sentenza sul caso delle plusvalenze e del -10 punti, la squadra bianconera è scivolata dal secondo al settimo posto in classifica, garantendosi comunque un posto in Europa. Tuttavia, la posizione in classifica è ancora sub iudice e la UEFA potrebbe escludere la "Vecchia Signora" dalle competizioni internazionali nella prossima stagione. La Juventus rischia un ridimensionamento, come sottolineato anche da Allegri stesso, e quindi dovrà contenere i costi considerando l'assenza dei ricavi pesanti derivanti dalla Champions League. Di conseguenza, diversi giocatori di spicco potrebbero lasciare la Continassa e essere sacrificati sul mercato durante l'estate