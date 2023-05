La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti nella sessione estiva. Si attende di conoscere chi sarà il direttore sportivo della società bianconera: i rumor di mercato sostengono il possibile arrivo di Cristiano Giuntoli, ma anche chi parla di una possibile promozione in prima squadra dell'attuale direttore sportivo della Juventus Next Gen Giovanni Manna. Intanto si valutano già i rinforzi per il Calciomercato estivo, con la società bianconera che potrebbe attingere al mercato dei parametri zero per quanto riguarda gli acquisti per il settore difensivo: piacerebbe alla Juve Nicolas Otamendi, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno e che secondo la stampa portoghese potrebbe approdare a Torino nell'eventualità in cui Angel Di Maria dovesse prolungare il suo contratto con la società bianconera.

Il giocatore Otamendi potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi portoghesi la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Nicolas Otamendi. L'argentino è reduce dalla vittoria del campionato del mondo ed è un riferimento del Benfica. Il giocatore però non dovrebbe prolungare il suo contratto con la società portoghese e sarebbe pronto a valutare una nuova esperienza professionale. Potrebbe approdare alla Juventus, dove attualmente gioca Angel Di Maria, compagno di nazionale a amico del difensore. Attualmente però considerando l'incertezza riguardo la società bianconera in merito al suo futuro sportivo per le vicende giudiziarie che la stanno riguardando non sembra certa la conferma di Di Maria a Torino.

In tal caso quindi l'approdo del difensore a Torino potrebbe non concretizzarsi, con la Juventus che valuterebbe in tal caso un nuovo rinforzo. In questa stagione fino ad adesso Otamendi ha disputato con il Benfica 30 match nel campionato portoghese segnando un gol. A questi bisogna aggiungere 2 match nella Coppa di Portogallo e 13 match in Champions League fra qualificazioni, gironi eliminatori e seconda fase con 1 gol ed 1 assist.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando rinforzi importanti anche nelle fasce difensive. A tal riguardo potrebbe arrivare un terzino sinistro anche con la conferma di Alex Sandro. Piace Fabiano Parisi dell'Empoli, valutato circa 20 milioni di euro. Per la fascia destra difensiva potrebbe approdare nella società bianconera Emil Holm, che ha più o meno lo stesso prezzo di mercato del giocatore della società toscana. A centrocampo invece dovrebbe rimanere Nicolò Rovella, protagonista in prestito al Monza di una stagione importante.