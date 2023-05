In questa stagione la Juventus ha lanciato diversi giovani come Fabio Miretti e Nicolò Fagioli che si sono ritagliati uno spazio importante nelle rotazioni di Massimiliano Allegri. Altri invece sono stati ceduti in prestito per crescere ed aumentare la propria esperienza. È il caso di Nicolò Rovella che tanto bene sta facendo con la maglia del Monza. Le prestazioni del talentuoso centrocampista non sono passate inosservate con diverse squadre italiane ed europee che sarebbero interessate.

Juve-Lazio: intreccio per Rovella

Stando alle ultime notizie di Calciomercato, sul giovane centrocampista della Vecchia Signora ci sarebbe il forte interesse della Lazio di Maurizio Sarri che in estate potrebbe dire addio a Marcos Antonio.

Con l'eventuale cessione del play brasiliano, il club biancoceleste potrebbe virare fortemente su Rovella per regalare a mister Sarri un uomo d'ordine e qualità davanti alla difesa, e che possa alternarsi con Cataldi.

Difficile che la Juventus possa decidere di cedere Rovella, che dovrebbe prendere il posto di Leandro Paredes che non dovrebbe esser riscattato dal Paris Saint Germain. Solo in caso di offerta monstre da circa 40 milioni di euro, la Vecchia Signora potrebbe prendere in considerazione una possibile cessione.

Oltre all'intreccio Rovella, con la Lazio resta sempre in piedi un forte interesse per Milinkovic Savic che resta uno degli obiettivi della Juventus per la prossima sessione estiva di mercato.

Juve, il Newcastle punta Carlos Augusto

La Juventus vuole anche puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri così da poter ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Visto l'addio di Juan Cuadrado, una delle priorità della Vecchia Signora sul fronte mercato è quella di un esterno che possa essere l'erede del totem colombiano.

Tra i profili seguiti con grande attenzione, ci sarebbe anche quello di Carlos Augusto che con la maglia del Monza sta offrendo grandi prestazioni. Il classe 99 è tra i migliori esterni del campionato italiano e le sue prestazioni hanno attirato l'interesse di molti club, soprattutto dalla Premier League.

Infatti, secondo le ultime notizie il Newcastle sarebbe molto interessato alle prestazioni del terzino del Monza e potrebbe mettere sul piatto un'offerta molto importante per strapparlo alla concorrenza.

La concorrenza c'è anche su un altro obiettivo di mercato della Juventus, ovvero Fabiano Parisi dell'Empoli. Il talentuoso esterno italiano che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro, sarebbe seguito dal Milan ma soprattutto dal Napoli che potrebbe virare forte su di lui in caso di cessione da parte di Mario Rui.