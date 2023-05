L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri potrebbero attuare una vera e propria rivoluzione tra giocatori in scadenza di contratto e quelli che non rientrano più nei piani della società. Il club meneghino in entrata potrebbe avere maggiore libertà grazie al cammino in Champions League, con la finale ad un passo, che ha portato già nelle casse un tesoretto da quasi 100 milioni di euro. Tanti i nomi sondati dai dirigenti nerazzurri in queste settimane, tra questi ci sarebbe anche Ferran Torres, che il Barcellona sembra disposto a cedere non essendo ritenuto un titolarissimo da Xavi.

Anche la Juventus potrebbe fare tanto sul mercato tra qualche mese. I bianconeri dovrebbero affidarsi a Cristiano Giuntoli nel ruolo di nuovo direttore sportivo e proprio per questo non sono da escludere intrecci con il Napoli. Uno dei pallini del ds sarebbe Piotr Zielinski, in uscita dagli azzurri essendo in scadenza di contratto a giugno 2024.

Inter su Ferran Torres

L'Inter si starebbe guardando già intorno per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi nella prossima sessione estiva di calciomercato. Le percentuali di permanenza del tecnico piacentino sono in rialzo, soprattutto se dovesse arrivare tra le prime quattro in campionato e in finale di Champions League. Uno dei nomi sondati sarebbe Ferran Torres, esterno spagnolo in forza al Barcellona.

Da capire se il giocatore potrebbe fare il quinto di centrocampo o essere adattato da seconda punta nel 3-5-2 adottato dal tecnico nerazzurro.

Il giocatore potrebbe essere sacrificato dai blaugrana, che non lo considerano incedibile vista la grande abbondanza sugli esterni e i possibili rinforzi che potrebbero arrivare in estate, su tutti Leo Messi, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain.

Il classe 2000 è valutato tra i 30 e i 35 milioni di euro, ma non è da escludere uno scambio alla pari con Marcelo Brozovic, che resta uno degli obiettivi principali dei catalani per rinforzare il centrocampo in estate. Operazione che permetterebbe all'Inter anche di realizzare una plusvalenza notevole, visto che il croato è praticamente a zero a bilancio.

Juventus su Zielinski

Juventus e Napoli potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Piotr Zielinski. Artefice della trattativa Cristiano Giuntoli, che sembra destinato a essere il nuovo direttore sportivo dei bianconeri e vorrebbe il centrocampista polacco.

Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e i partenopei non vogliono portarlo in scadenza. La valutazione è sui 20-25 milioni di euro, ma le due società potrebbero anche intavolare uno scambio alla pari, con uno tra Miretti e Fagioli nell'operazione.