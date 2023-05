L'Inter con ogni probabilità sarà la grande protagonista della prossima sessione estiva di Calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda quelle in uscita. La società nerazzurra grazie al grande cammino in Champions League, con la finale in programma il 10 giugno contro il Manchester City, non sarà costretta a fare dei sacrifici ma questo non vuol dire che non possa esserci almeno una cessione di rilievo, soprattutto se dovesse arrivare un'offerta fuori mercato. E il big più chiacchierato nelle ultime settimane sembra essere André Onana, che tanto bene ha fatto nel suo primo anno nerazzurro e accostato a lungo al Chelsea.

I Blues, però, non sono gli unici interessati visto che su di lui avrebbe messo gli occhi anche il Manchester United.

Il Milan cercherà sicuramente rinforzi per il reparto avanzato in vista della prossima stagione. I rossoneri vogliono rafforzare la fascia destra e per questo motivo avrebbero avviato i contatti con il Bologna per Riccardo Orsolini. L'italiano sembra pronto per il salto in una big e si adatterebbe alla perfezione al 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

La possibile offerta del Manchester United per Onana

André Onana ha conquistato tutti nella sua prima stagione all'Inter. Arrivato l'estate scorsa a parametro zero, dopo essere andato in scadenza di contratto con l'Ajax, l'estremo difensore camerunense con il passare delle settimane ha tolto il posto da titolare a Samir Handanovic e le sue prestazioni non sono passate inosservate, attirando l'attenzione di alcuni top club europei.

Nelle ultime settimane si è parlato spesso del Chelsea, ma in queste ore sarebbe il Manchester United ad aver mosso dei passi concreti con la società nerazzurra.

Il club meneghino non ha necessità di vendere e per questo sarà necessaria una proposta davvero importante, che nel caso di Onana dovrebbe superare i 40 milioni di euro.

Proprio per questo motivo, lo United sarebbe pronto a mettere sul piatto un conguaglio da 30-35 milioni di euro e il cartellino di Anthony Martial, valutato 15 milioni di euro. Il francese potrebbe prendere il posto di Correa, che è in uscita, mentre Onana sarebbe sostituito da Vicario, che l'Empoli è pronto a cedere per 20 milioni di euro.

Milan su Orsolini

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Riccardo Orsolini per rinforzare l'attacco la prossima estate. L'esterno con la maglia del Bologna ha fatto molto bene in questa stagione, mettendo a segno 11 reti e collezionando 4 assist in 31 partite di campionato. La valutazione si aggira sui 20-25 milioni di euro, ma ai rossoblù potrebbe essere offerto il cartellino di Junior Messias e un conguaglio economico sui 15 milioni di euro per arrivare ad un accordo.