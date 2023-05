La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un nuovo profilo per l'attacco del futuro da affidare all'allenatore Simone Inzaghi. Il nome caldo di queste ore per l'Inter sarebbe quello di Openda, attaccante belga attualmente in forza al Lens: il club nerazzurro starebbe pensando ad una possibile offerta di circa 35 milioni di euro per convincere i francesi a cedere il centravanti nella prossima estate.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Lois Openda dal Lens

L'attaccante belga classe 2000 in questa stagione si è messo in mostra nel campionato francese disputando 37 partite e collezionando 20 marcature e 3 assist per i compagni: le sue prestazioni avrebbero attirato l'attenzione dell'Inter che vorrebbe provare a fare un'offerta per il calciatore nella prossima estate.

Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, i nerazzurri starebbero valutando un'offerta di circa 35 milioni di euro per il calciatore belga, ma il direttore sportivo Piero Ausilio starebbe lavorando per provare ad inserire nella trattativa una contropartita tecnica per ottenere uno sconto sul cartellino di Lois Openda.

I nomi che potrebbero finire nella trattativa sarebbero quelli di Radu e Agoumè, che già sono in prestito nel campionato francese con prestazioni interessanti e che potrebbero essere utili per la causa del Lens, che potrebbe dunque accettare un possibile sconto di circa 15 milioni di euro sul cartellino di Openda.

La situazione dell'attacco nerazzurro per il futuro

La dirigenza nerazzurra nella prossima estate dovrà valutare la situazione di Romelu Lukaku, che farà ritorno al Chelsea per la scadenza del prestito secco attuato in questa stagione; i nerazzurri vorrebbero provare a convincere i 'Blues' ad una nuova formula di prestito dell'attaccante belga per un'altra stagione in nerazzurro.

A complicare la trattativa sembrerebbe esserci però il nuovo piano tecnico del futuro allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino che starebbe pensando di trattenere l'attaccante belga e renderlo il fulcro del nuovo progetto per la prossima stagione.

Sempre in estate andrà in scadenza il contratto di Edin Dzeko; il 'Cigno di Sarajevo' sembrerebbe però vicino ad un rinnovo con i nerazzurri per almeno un'altra stagione ed il tutto dovrebbe essere definito nei dettagli dopo la finale di Champions League del prossimo 10 giugno ad Istanbul.

Joaquin Correa invece sembrerebbe essere vicino ad un addio ai nerazzurri, ma solamente dietro una formula di prestito con diritto di riscatto proposta dal Siviglia: l'attaccante argentino potrebbe pertanto migrare nel campionato spagnolo nella prossima stagione.