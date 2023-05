Il pareggio contro il Monza è stata l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso per Mourinho alla Roma, che ha visto la sua squadra faticare nel corso della stagione con prestazioni altalenanti e un piazzamento al di sotto delle aspettative. La partita è stata caratterizzata dall'espulsione di Celik nei minuti finali e il tecnico portoghese ha definito l'arbitro Chiffi come "Il peggiore arbitro che ho mai incontrati nella mia carriera, tecnicamente orribile, senza empatia".

Le parole del tecnico giallorosso hanno suscitato molte polemiche, ma rappresentano la reazione alla frustrazione di una stagione deludente, in cui la Roma fatica a raggiungere il 4° posto, posto come obiettivo stagione.

Nell'articolo si analizzerà la posizione di Mourinho in merito alla critiche all'arbitro, la situazione generale della squadra e la sua possibile partenza dalla Roma.

Le critiche di Mourinho a Chiffi

Durante la partita contro il Monza, terminata in pareggio per 1-1, la Roma si è vista costretta a giocare gli ultimi minuti in inferiorità numerica a seguito l'espulsione per doppia ammonizione del difensore Celik. Al termine della partita, l'allenatore della Roma ha fortemente criticato la decisione dell'arbitro Chiffi, definendolo "Il peggiore arbitro che abbia mai incontrato nella mia carriera" e accusandolo di essere "tecnicamente orribile e senza empatia".

Qualche tifoso ha criticato il tecnico portoghese per il suo stile di gioco ritenuto ormai superato e poco adatto alle caratteristiche della squadra.

In particolare, la difesa a quattro tanto amata dall'allenatore non sembra funzionare come dovrebbe e ha spesso lasciato scoperte le fasce.

Il possibile addio di Mourinho alla Roma, il futuro del portoghese sarebbe ancora molto incerto, i tifosi aspettano l'estate per capire

Il futuro di Mourinho alla Roma sembra essere sempre più incerto [VIDEO].

Dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi, l'allenatore portoghese si è trovato al centro di diverse critiche per le recenti dichiarazioni all'arbitro Chiffi dopo l'espulsione di Celik durante la partita contro il Monza

In questo contesto, è importante che la Roma prenda decisioni coraggiose per rafforzare la squadra e migliorare le prestazioni sul campo per la prossima stagione visto che squadre come Milan, Inter, Juventus e i Napoli, cercheranno di migliorare il loro rendimento durante il calciomercato.