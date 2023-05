La dirigenza dell'Inter starebbe riflettendo su un nuovo colpo per rinforzare la fase offensiva della rosa a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi per la prossima stagione. Il nome nuovo sarebbe quello dell'attaccante Didier Dawson, di proprietà del Plaza Amador, club della prima divisione panamense.

L'idea dell'Inter per l'attacco del futuro: Didier Dawson

Il giocatore classe 2005 si sarebbe messo in mostra nelle ultime partite del campionato dello Stato di Panama ed avrebbe attirato le attenzioni degli osservatori di mezza Europa, che vorrebbero convincere i propri club ad investire sul centravanti.

Anche la dirigenza sportiva dell'Inter starebbe ragionando su un eventuale investimento per convincere il Plaza Amador, club che ne detiene il cartellino, a cedere il forte e giovane centravanti nella prossima finestra di mercato estiva.

Sul giocatore potrebbe arrivare anche l'interesse della Premier League, che con le sue squadre avrebbe molto più potere economico dei nerazzurri da investire sul calciatore. Per questo motivo, la dirigenza nerazzurra vorrebbe accelerare per la chiusura del trasferimento in tempi brevi sfruttando l'anticipo sulle altre concorrenti.

La situazione dell'attacco dell'Inter per la prossima stagione

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la supervisione di Dario Baccin, dovranno fare i conti con diverse situazioni complesse per l'attacco dell'Inter del futuro, prima su tutte, la situazione di Romelu Lukaku.

Il bomber belga farà ritorno a Londra nella prossima estate per la scadenza del prestito secco con il Chelsea, ma i nerazzurri vorrebbero rinegoziare le condizioni per ottenere un nuovo prestito dell'attaccante per la prossima stagione, con prezzo ritoccato, soprattutto per quanto riguarda l'oneroso ingaggio del giocatore.

Il probabile prossimo allenatore dei 'Blues', Pochettino, sembrerebbe però intenzionato a provare a trattenere 'Big Rom' a Londra, cercando di convincere il giocatore ponendolo al centro del progetto del Chelsea del futuro.

Un'altra situazione delicata in casa nerazzurra sembrerebbe essere quella di Joaquin Correa. L'attaccante argentino non avrebbe convinto la dirigenza, ma sarebbero poche le squadre interessate ad un suo acquisto. Il bomber argentino potrebbe pertanto andare in prestito al Siviglia, unica squadra attualmente ad aver mostrato interesse sul calciatore.

In estate dovrebbe essere probabile anche l'addio definitivo di Edin Dzeko, il cui contratto è in scadenza nel prossimo giugno e sembrerebbe che le parti siano lontane dal trovare un accordo per un ulteriore rinnovo.