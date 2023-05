Nelle scorse ore il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato della Juventus e della presunta volontà del club bianconero di voler strappare al Napoli il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Dello stesso argomento hanno parlato Giorgio Perinetti su Radio BiancoNera e Gianluigi Longari con un editoriale pubblicato su Sportitalia.com.

Juventus, Di Marzio: "Il club bianconero sta corteggiando Giuntoli che rischia cosi di andare via dal Napoli"

Il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio è tornato a parlare della Juventus e della presunta volontà dei bianconeri di lanciare l'assalto all'attuale direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli.

Ecco quanto riferito in merito da Di Marzio ai microfoni di Sky Sport: "Giuntoli rischia di andare via, è corteggiatissimo dalla Juve. Tra lui e Spalletti è il direttore sportivo quello che ha più voglia di provare una nuova sfida. Se la Juve arriverà in maniera concreta, e può essere già arrivata, Giuntoli chiederà di essere liberato, ha ancora un anno di contratto col Napoli". Di Marzio nel suo intervento ha poi spostato il focus del discorso sul futuro di Luciano Spalletti: secondo l'esperto di Calciomercato, il tecnico da Certaldo non avrebbe gradito la scelta di Aurelio De Laurentiis di esercitare l'opzione di rinnovo automatico inserita nel contratto di Spalletti senza che quest'ultimo ne fosse venuto al corrente.

Tra i due, secondo quanto riportato da Di Marzio, ci sarà dunque un confronto che potrebbe essere utile anche per capire come migliorare nella prossima stagione il Napoli.

Perinetti: "La Juve ha l'esigenza di trovare un nuovo direttore sportivo e sia Giuntoli che Massara sono profili di spessore"

Dell'accostamento di Cristiano Giuntoli alla Juventus ha parlato anche Giorgio Perinetti.

Quest'ultimo, intervistato ai microfoni di Radio BiancoNera ha dunque detto in proposito: "L'esigenza di un direttore sportivo lo ha sottolineata anche Allegri, non è lui che sceglie il ds ma avrà un peso la scelta di questo ruolo visto che c'è lui. Giuntoli e Massara? Sono tutti professionisti di spessore. Ognuno ha caratteristiche diverse per il modo di lavorare e di essere.

Tutti hanno dei grandi valori, vedremo chi sarà il più adatto".

Longari: "La Juventus farà di tutto per strappare Giuntoli al Napoli"

Infine, anche Gianluigi Longari ha parlato della Juventus e dell'accostamento del club bianconero a Cristiano Giuntoli. Ecco quanto riferito in merito dal giornalista in un editoriale pubblicato su Sportialia.com: "Parlavamo di rivoluzione silente in vista, e che in effetti potrebbe iniziare a fare un po’ di rumore dalle prossime settimane. Il gancio è Giuntoli, e non è nemmeno più un mistero il motivo: i bianconeri hanno identificato lui come uomo al quale affidare un nuovo capitolo della storia. Faranno di tutto per strapparlo al Napoli e non è escluso che l’impresa possa andare a buon fine, con tutte le conseguenze del caso".