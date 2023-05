Nelle scorse ore il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato della Juventus e del tecnico Massimiliano Allegri, difendendone l'operato. Della formazione bianconera e della partita vinta contro il Lecce per 2 a 1 hanno parlato anche l'ex calciatore Fabrizio Ravanelli alla trasmissione Pressing e Francesco Oppini con un editoriale pubblicato su Leggo.

Ravezzani su Allegri: "Vorrei vedere un altro allenatore vincere il campionato con giocatori come Gatti e Miretti"

Della Juventus ha voluto parlato il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani. Quest'ultimo, tramite un post pubblicato su Twitter, si è dunque focalizzato sulla difesa di Massimiliano Allegri, che nelle ultime settimane era stato bersaglio di alcune critiche mosse da Lapo Elkann: "Il buon Lapo Elkann ha perfettamente ragione quando analizza gli errori dell’ultima Juve ma non su Allegri.

La squadra gioca male come la Roma. Ma voglio vedere un altro tecnico vincere il campionato con Miretti, Fagioli, De Sciglio, Gatti, mezzo Vlahovic e il vecchio Di Maria".

Ravanelli: "La Juventus aveva la necessità di vincere con il Lecce ma concede ancora troppo in difesa"

L'ex calciatore della Juventus Fabrizio Ravanelli ha parlato della formazione bianconera e della vittoria in campionato ottenuta con il risultato di 2 a 1 dagli uomini di Massimiliano Allegri contro il Lecce. Ecco dunque quanto detto della gara ai microfoni della trasmissione Mediaset Pressing da Ravanelli: "Credo che la Juventus aveva bisogno di questi punti, veniva da un periodo negativo e adesso avrà 7 giorni difficilissimi con la sfida contro l'Atalanta e l'Europa League.

Non è ancora granitica dietro e lascia sempre qualche perplessità perché lascia agli avversari sempre qualcosa in difesa e sbaglia troppi gol, anche contro il Lecce ha rischiato di pareggiarla dopo non averla chiusa".

Juventus, Oppini: "I bianconeri ritrovano il gol di due uomini in difficoltà e vanno ad un solo punto dal secondo posto"

Anche il giornalista e cronista Francesco Oppini ha commentato la partita vinta dalla Juventus contro il Lecce. Oppini, con un editoriale pubblicato sul quotidiano Leggo, ha dunque scritto della formazione bianconera: "La Juventus inizia bene il mese di maggio con una vittoria in Serie A che mancava da quattro turni e lo fa con le marcature di due giocatori che da mesi erano in grande difficoltà e consolida così momentaneamente il terzo posto in classifica ad un solo punto di distacco dalla Lazio seconda".

Oppini ha poi sottolineato i meriti dei due calciatori che hanno sbloccato la partita, vale a dire Leandro Paredes su calcio di punizione e Dusan Vlahovic con una girata di qualità. Oppini ha poi concluso il suo editoriale evidenziando come il mese di maggio per la Juventus sarà quello determinante per diversi verdetti, sportivi e non.