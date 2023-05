L'Udinese e la Sampdoria si incontrano nella trentaquattresima giornata di Serie A, in un match che si preannuncia interessante per entrambe le squadre. I bianconeri, in particolare, cercano una vittoria per risalire nella parte sinistra della classifica, mentre i blucerchiati sono tenuti in Serie A soltanto dalla matematica. Le due squadre si sono incontrate in totale 69 volte, con 29 vittorie della Sampdoria, 19 dell'Udinese e 21 pareggi. All'andata, l'Udinese ha vinto per 1-0 con il goal allo scadere di Ehizibue. La partita si svolgerà oggi alle 18:30 presso lo Stadio Dacia Arena di Udine.

La partita sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN, e sul canale 214 del decoder Sky.

Probabili formazioni

Sarà importante vedere come i due allenatori schiereranno le rispettive squadre in campo, e quali saranno le scelte tattiche adottate per cercare di vincere la partita. La presenza di Gabbiadini in campo potrebbe fare la differenza per la Sampdoria, mentre l'Udinese dovrà sopperire all'assenza di Ehizibue.

Per l'Udinese, il tecnico Sottil ha alcune questioni da risolvere riguardo alla formazione. La stagione è finita per Ehizibue, quindi Sottil sta pensando di sostituirlo sulla destra con Ebosele. Sono ancora in dubbio Udogie e Beto, ma in alternativa sono pronti Zeegelaar e Nestorovski.

La probabile formazione dell'Udinese sarà un 3-5-1-1 con Silvestri in porta, Becao, Bijol e Perez in difesa, Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric e Zeegelaar a centrocampo, Pereyra alle spalle di Nestorovski in attacco. La Sampdoria, allenata da Stankovic, deve fare i conti con gli uomini contati in difesa, oltre alla mancanza di Sabiri che si è auto-escluso raggiungendo la famiglia in Germania.

In attacco, Gabbiadini sarà il riferimento principale, con la probabile presenza di Quagliarella a partita in corso. La formazione della Sampdoria sarà un 3-4-2-1 con Ravaglia in porta, Oikonomou, Nuytinck e Amione in difesa, Zanoli, Winks, Rincon e Augello a centro centrocampo, Cuisance e Lammers dietro a Gabbiadini in attacco.

Udinese-Sampdoria pronostici, telecronisti e dove vederla

Secondo i bookmakers, l'udinese è nettamente favorita per la vittoria, data a 1,53. La Sampdoria, invece, ha poche possibilità con il segno 2, quotato a 6,25. Il pareggio è quotato a 4.25. Considerando due difese abbastanza aperte, il segno "Over 2,5" è un'opzione interessante a 1,77. Si prevede infatti una partita molto combattuta, con entrambe le squadre che cercheranno di vincere per raggiungere i propri obiettivi stagionali.