Inter e Juventus lavorano per rinforzare i rispettivi reparti difensivi. I nerazzurri avrebbero puntato i fari sul coreano Kim Min-jae del Bayern Monaco, mentre i bianconeri riflettono su Jean Clair Todibo del Nizza e nel frattempo valutano la cessione di Federico Chiesa.

Intanto Joao Cancelo sarebbe stato proposto dal suo agente Mendes sia ai nerazzurri che ai bianconeri.

Due occasioni per la difesa dell’Inter

I dirigenti nerazzurri riflettono sulla possibilità di riportare in Italia, dopo soltanto un anno al Bayern Monaco, Kim Min-jae. Il difensore ex Napoli ha deluso le aspettative in Germania e potrebbe ritornare in Serie A.

Il coreano ha una valutazione di circa 50 milioni di euro e un contratto fino al 2028, ma la strategia nerazzurra potrebbe prevedere un prestito oneroso con diritto di riscatto. È da valutare anche lo stipendio attuale, ritenuto elevato per Marotta. Kim rispecchia i requisiti tattici di Simone Inzaghi e possiede esperienza sia per il campionato che per la Champions. Inoltre non avrebbe problemi di inserimento in quanto abile a giocare sia nella difesa a tre, da centrale o da sinistro, ma soprattutto in un assetto quattro.

Intanto il portoghese Joao Cancelo, che ha vestito la maglia del Barcellona in prestito nell’ultima stagione, sarebbe stato offerto dal suo procuratore Mendes all' Inter e alla Juventus.

Il laterale lusitano ha un contratto fino al 2027 ma il Manchester City (proprietario del suo cartellino) aprirebbe al prestito con diritto di riscatto. Quello di Cancelo rappresenterebbe in ritorno sia per il club nerazzurro sia per quello bianconero.

Giuntoli lavora per un difensore e per la cessione di Chiesa

Jean Clair Todibo è finito nel mirino della Juventus, alla ricerca di un difensore forte fisicamente e veloce nella marcatura.

Il centrale del Nizza, che sembrava vicino al trasferimento al Manchester City, interessa molto a Cristiano Giuntoli. La sua valutazione è di circa 40 milioni di euro ma i bianconeri vorrebbero offrire un prestito con diritto di riscatto alla squadra francese che ne detiene il cartellino fino al 2027.

Intanto agenda ci sarebbe la cessione di Federico Chiesa, richiesto dalla Roma di Daniele De Rossi.

L’esterno non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2025. I giallorossi avrebbero messo sul piatto circa 20 milioni di euro più bonus, mentre la dirigenza piemontese ne chiede almeno 25: nelle ultime ore ci sarebbe stato un avvicinamento tra le parti, che potrebbero chiudere l’affare nelle prossime settimane.