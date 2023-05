Domenica 14 maggio alle ore 20:45 si giocherà Juventus-Cremonese, gara valida per il 35° turno di Serie A 2022/23. I bianconeri provengono da una vittoria esterna per 2-0 ai danni dell'Atalanta di Gasperini firmata Iling junior e Vlahovic, mentre i grigiorossi nel turno scorso hanno fatto bottino pieno in casa contro lo Spezia di Semplici imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Ciofani e Vasquez.

Statistiche: la Cremonese non ha mai battuto la Juventus nel massimo campionato italiano negli undici incontri disputati sinora, coi bianconeri che hanno vinto otto match mentre tre gare sono finite in parità.

Juventus, out Bremer e Bonucci

Massimiliano Allegri e la sua Juventus, dopo il pareggio casalingo per 1-1 ottenuto in zona Cesarini contro il Siviglia in Europa League, saranno chiamati ad affrontare la squadra di Ballardini assetata di punti per centrare una complicata salvezza. Il tecnico toscano dovrà fare a meno di Bonucci, infortunatosi all'adduttore nel match di coppa europea, così come saranno indisponibili Bremer, De Sciglio, Ihattaren e Kaio Jorge. Per centrare la terza vittoria consecutiva in campionato, L'allenatore ex Cagliari potrebbe optare per il 3-5-2, con Szczesny a difesa dei pali. Il pacchetto arretrato della Vecchia Signora dovrebbe essere inizialmente formato da Gatti, Alex Sandro e Danilo.

A centrocampo, invece, i titolari della compagine bianconera avranno buone chance di essere Rabiot, Fagioli e Locatelli in mezzo a far da filtro, con Cuadrado nei panni dell'esterno destro e Kostic andrà a piazzarsi a destra. Il tandem offensivo, in ultimo, sarà probabilmente affidato alla coppia Vlahovic-Di Maria, con Chiesa e Milik che dovrebbero partire dalla panchina.

Cremonese, stesso 11 dell'ultima gara

Davide Ballardini e la sua Cremonese dovranno scontrarsi con la seconda forza del campionato dovendo gioco forza rinunciare alle prestazioni dello squalificato Pickel e dell'infortunato Tsadjout. Il mister dei grigiorossi, quindi, parrà scegliere nuovamente il 4-4-2, con Carnesecchi in porta, formazione che dovrebbe essere la stessa che ha schierato con lo Spezia.

Difesa a quattro che potrebbe vantare come titolari Vasquez e Sernicola come terzini, con Chiriches e Lochoshvili al centro del reparto. Cerniera di centrocampo che, invece, avrà ottime possibilità di essere composta dal primo minuto da Galdames e Benassi, i quali agiranno rispettivamente come ala sinistra e destra, mentre a far da scudo troveremo Meitè e Castagnetti. Il duetto d'attacco della Cremonese, infine, potrebbe essere formato da Okereke e uno tra Ciofani e Felix, con l'attaccante italiano classe '85 che pare avanti per una maglia da titolare.

Le probabili formazioni di Juventus-Cremonese:

Juventus (3-5-2): Szczesny, Alex Sandro, Gatti, Danilo, Kostic, Fagioli, Rabiot, Locatelli, Cuadrado, Vlahovic, Di Maria. Allenatore: Allegri.

Cremonese (4-4-2): Carnesecchi, Vasquez, Chiriches, Lochoshvili, Sernicola, Galdames, Meitè, Castagnetti, Benassi, Okereke, Ciofani (Felix). Allenatore: Ballardini.