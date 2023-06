Nell'imminente inizio di stagione tra le grandi panchine d'Europa, uno dei grandi assenti è senza dubbio Antonio Conte. Tuttavia, secondo quanto svelato dal giornalista Antonello Angelini a 'Juventibus', potrebbe esserci un piccolo spiraglio per rivederlo in Italia già dalla prossima stagione. L'ex tecnico del Tottenham avrebbe infatti ricevuto una telefonata piuttosto inaspettata pochi giorni fa da un dirigente della Juventus, che avrebbe riallacciato i contatti per valutare un suo possibile ritorno sulla panchina bianconera a partire dalla nuova annata sportiva.

Il giornalista Angelini ha parlato del possibile ritorno di Conte alla Juventus

Il futuro dell'attuale tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, che ha due anni di contratto con la Juve, sarebbe stato messo in discussione da questa iniziativa. Secondo Angelini, l'importante dirigente della Juventus, del quale non viene rivelato il nome, avrebbe fatto il primo passo contattando Antonio Conte. "Qualche giorno fa - esattamente due o tre - c'è stata una telefonata intercorsa tra un allenatore e un dirigente apicale della Juventus. La Juve si è fatta viva, tenendo caldo un nome molto divisivo: Antonio Conte. Conte verrebbe e il dirigente sarebbe contento se riuscisse a prenderlo. Conte è pronto a tornare alla Juventus e si tiene in caldo la pista.

Pare che quando Conte stava per andare all'Inter, chiamò la Juventus per dire: non fatemi andare all'Inter", ha annunciato il giornalista.

La Juventus vorrebbe regalare Milinkovic-Savic ad Allegri

L'indiscrezione di mercato lanciata da Angelini non trova conferma fra i giornali sportivi italiani, gran parte dei quali sottolineano come il toscano rimarrà a Torino anche la stagione 2023-2024 considerando anche il contratto pesante e l'ingaggio che attualmente guadagna.

A conferma della permanenza di Allegri c'è anche l'indiscrezione di mercato di un possibile regalo da parte della Juventus al toscano.

La novità è che questa volta rispetto alle scorse stagioni sembra davvero possibile e che a Torino faranno il possibile per garantire a Max Allegri un vero e grande rinforzo a centrocampo.

Milinkovic-Savic è ufficialmente sul mercato perché Claudio Lotito, presidente della Lazio, sa bene che questa è l'ultima possibilità per monetizzare l'uscita del suo miglior giocatore.

Su di lui, ovviamente, ci sono molte squadre interessate: dal Milan all'Inter, passando per la Juventus stessa, che a fine giugno quasi certamente perderà Adrien Rabiot. L'addio del centrocampista francese aprirebbe le porte al serbo della Lazio. Quanto costerebbe l'operazione? Circa 30 milioni di euro, una cifra molto inferiore rispetto alle valutazioni che lo avvicinavano alla quota di 100 milioni solo un paio di anni fa.