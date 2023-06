Si prova a guardare avanti in casa Crotone, nonostante la delusione del mancato ritorno in Serie B e dell'eliminazione dai Playoff per mano del Foggia. C'è tanta amarezza nelle parole rilasciate in conferenza stampa dal presidente rossoblù Gianni Vrenna. Tra i temi trattati il ridimensionamento della spesa, la scelta del nuovo allenatore e di un nuovo direttore sportivo. In panchina dopo Michele Pazienza dell'Audace Cerignola sarebbe emerso il profilo di Fabio Caserta, ex Juve Stabia e Benevento. Come Direttore Sportivo si fa strada l'ipotesi Giuseppe Di Bari in uscita dalla Juve Stabia.

Crotone, Vrenna pronto a ripartire

Nonostante gli 80 punti conquistati il Crotone ha visto sfumare la promozione. Il presidente del Crotone Gianni Vrenna proverà a ripartire nel nuovo campionato con attenzione rivolta all'equilibrio del bilancio. A fare il punto è stato lui stesso, in conferenza stampa, nella mattinata di martedì 13 giugno. "C'è sicuramente amarezza per l'epilogo della stagione. Fare così tanti punti e rimanere in Serie C è difficile da mandare giù. Sicuramente dovremo ridimensionare la rosa, abbiamo tanti calciatori sotto contratto e con compensi di categoria superiore. Arriverà a breve un nuovo Direttore Sportivo, un uomo di esperienza che ci metterà la faccia. Il nuovo tecnico?

Valuteremo nei prossimi giorni".

Caserta nome per la panchina

Non solo Michele Pazienza in uscita dall'Audace Cerignola (seguito anche in Serie B dal Cosenza), il Crotone in panchina starebbe valutando anche il profilo di Fabio Caserta. Già in estate Fabio Caserta era stato accostato al Crotone, con la dirigenza che aveva poi operato con il ritorno di Franco Lerda dopo l'esperienza alla Pro Vercelli.

Nessuna chance per il tecnico del finale di stagione Lamberto Zauli, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2023 e per il quale non verrà esercitata la clausola di rinnovo che era prevista, in automatico, in caso di conquista della promozione in cadetteria.

Di Bari profilo con esperienza

Nelle scorse ore ad essere accostato al Crotone era stato il profilo di Elio Di Toro, Direttore Sportivo dell'Audace Cerignola.

Ora l'attenzione del club crotonese sembrerebbe spostata verso un dirigente esperto identificato in Giuseppe Di Bari, conoscitore della categoria. Dopo aver ben operato alla Juve Stabia il Direttore Sportivo potrebbe proseguire la sua carriera sposando il progetto degli squali. Un incontro potrebbe essere in programma nelle prossime ore con la volontà da parte del Crotone di occupare rapidamente questa casella per andare a scegliere il tecnico che sarà chiamato a guidare la squadra nel campionato 2023-2024 di Serie C.